偷拍4女學生如廁、強制猥褻 新北補習班狼師加重改判10年徒刑

新北市經營補習班的范姓狼師涉偷拍1名國中少女、3名國小女童如廁畫面，另猥褻該少女下體，一審判9年2月，上訴後，高院今加重改判10年徒刑。可上訴。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/05/29 11:53

〔記者楊國文／台北報導〕新北市1家才藝補習班范姓老闆兼老師，被控自2022年起近一年期間，竟持相機偷拍3名國小女學童如廁裸露下體畫面，去年1月甚至在補習班內強行撫摸1名國中少女下體，還偷拍她如廁畫面，新北地院依違反兒少性剝削防制條例的「違反兒童意願被拍攝性影像罪」、強制猥褻等罪，判范男9年2月徒刑，范男不服上訴，高等法院認定一審判刑過輕、范男無悔意，且惡性重大，今加重改判為10年徒刑。可上訴。

范男目前在押中，高院今上午宣判時，范男是採視訊方式聆判，判決後即被戒護返回舍房。

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檢警調查，范男自2014年起，開設才藝補習班並負責招生、授課等業務，自2022年11月至2023年10月間，偷拍3名國小女學童如廁裸露下體畫面；范男另於2024年1月，不顧13歲國中一年級少女用腳踢、踹表示反對，在補習班內強行撫摸她的下體，還偷拍她如廁畫面。

范男審理時承認偷拍被害女童如廁裸露下體等犯行，但就強制猥褻部份，僅承認隔著內褲撫摸國中少女私處，否認有強制猥褻不法，甚至辯稱被害少女並未拒絕、反對，沒有違反她的意願。

新北地院合議庭審理後，斥責范男明知被害人年紀幼小，竟為逞一己性慾，利用開設補習班之便，拍攝被害人如廁畫面，甚至還對少女伸出狼爪猥褻，造成少女身心遭受重創，嚴重影響4名被害少女、女童的人格及身心健全發展，犯後又否認強制猥褻犯行，加上被害人家屬均不願與被告和解，未能得到被害人家屬諒解，判刑9年2月徒刑。全案上訴高法院審理，今加重改判為10年徒刑。

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