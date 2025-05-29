專人送餐、隨時打電話！前南縣議長吳健保享特權 中監科員下場曝

台中地院今判前中監高姓科員5年2年，褫奪公權3年，可上訴。（資料照）

2025/05/29 12:00

〔記者許國楨／台中報導〕捲入職棒打假球等多案，被判刑10年入獄的已故前台南縣議會議長吳健保，在台中監獄服刑期間涉嫌買通戒護科員高章群，讓自己享受特權，包括使用電話「想打就打」，多次打給擔任台南市議員的兒子吳禹寰，還享用專人送來的早餐，台中地院今依貪污治罪違背職務收賄罪，判高5年2年，褫奪公權3年，可上訴。

吳健保2014年因假球案被判刑定讞，但發監前棄保潛逃至菲律賓，直至2019年被引渡返台，由於其罹患腎臟疾病須定期洗腎，獲安排至具備醫療設備的台中監獄服刑，期間竟透過行賄負責其戒護與生活管理的中監戒護科員高章群（69歲，已退休），獲得特權對待。

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2020年7月，吳得知高章群次子即將結婚，遂心生賄賂之意，透過兒子與友人出席婚禮，當場送出10萬元的大紅包，雖然台中監獄事前已掌握情資並由戒護科專員約談高員，提醒其須依「公務員廉政倫理規範」處理禮金，但高章群仍違規收受。

之後，高章群不僅為吳健保安排異常頻繁的53次電話接見，讓其可持續與在外的親屬、政治人脈聯繫，甚至兩度提供監獄內無法輕易取得的特別餐點，包括早餐等飲食待遇，據查，吳健保曾多次利用這些特權與現任台南市議員之子吳禹寰聯繫，與其他受刑人待遇明顯不同。

檢方與廉政署於2021年12月掌握確切情資後發動搜索，並保全相關證據，儘管高全盤否認，但該案去年底偵結，檢方依貪污、圖利等罪提起公訴，建請法院量處適當之刑，並聲請沒收犯罪所得10萬元，台中地院今依貪污治罪違背職務收賄罪，判高5年2年，褫奪公權3年，可上訴。

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