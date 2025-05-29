今年最多！海巡署東沙攔查走私船 查獲8.5億元大麻

海巡署查獲「進漁滿號」在漁船密艙中走私402公斤大麻。（記者鄭景議翻攝）

2025/05/29 11:54

〔記者鄭景議／台北報導〕51歲的陳姓船長，今年2月14日駕駛「進漁滿號」漁船出海，意圖從泰國走私大麻回台。海巡署偵防分署台南查緝隊掌握毒品走私情資，2月28日在東沙海域攔查「進漁滿號」，於漁船密艙中查獲402公斤、約市值8.5億元的大麻，為今年度查獲最大宗大麻走私案。海巡署訊後，將陳姓船長及3名印尼船員依違反《毒品危害防制條例》移送偵辦，4人均遭羈押禁見。

海巡署今日表示，在掌握跨國運毒集團情資後，立即組成專案小組，歷經長期監偵、比對及研析資料，掌握船舶動態。2月間發現「進漁滿號」自東港出海後行跡可疑，前往的海域為一般漁民少至、且漁獲稀少的區域，遂聲請搜索票並協調海巡艇部署。

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2月28日，海巡署針對「進漁滿號」執行登檢。登檢人員發現該船出海長達兩週，卻幾乎沒有漁獲，加上研判船體結構有密艙，登檢員針對可疑處逐一盤問陳姓船長。最終成功突破船長心防，船長坦承運毒，並主動交出密艙內的大麻。

此次查獲的大麻以藍色防水袋密封，共計684包大麻花、9包大麻種子，重達402公斤，市值約新台幣8.5億元，約可供135萬人次吸食，研判皆為泰國走私入境。

據了解，陳姓船長有吸食毒品前科，但無運輸販賣毒品前科。他坦承以500萬元代價走私毒品，且已收取50萬元前金。3名印尼船員則僅以一般船員月薪受雇。檢警訊後，將4人移送台南地檢署偵辦，地檢署對4人聲押禁見獲准。

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海巡署針對「進漁滿號」執行登檢。（記者鄭景議翻攝）

此次查獲的大麻以藍色防水袋密封，共計684包大麻花、9包大麻種子，重達402公斤。（記者鄭景議翻攝）

此次查獲大麻重達402公斤。 （記者鄭景議攝）

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