創意私房「最變態狼師」 針孔藏寶特瓶偷拍30女童判12年

陳姓狼師偷拍多達30名女童，台中地院今天將他判刑12年，可上訴。（資料照）

2025/05/29 11:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中地檢署偵辦「創意私房」性影像網站，從大量會員中發現北市陳姓男子利用教職，9年來用寶特瓶、芳香劑裝設針孔，偷拍高達30名國小、國中女學童更衣和洗澡畫面，檢方痛批他危害少女身心，愧對教職起訴求刑15年，台中地院今天依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪將他判刑12年，可上訴。

檢方起訴指出，40歲陳男2015年起擔任台北市某補習班老師，2019年起曾到某國小當代課老師，利用學生、家長信任，把微型攝影機藏在寶特瓶或芳香劑中，放在補習班廁所偷拍女童及女同事如廁，還在擔任代課老師期間，帶學生校外活動後，把人帶回汐止住處洗澡，並偷拍學生淋浴更畫面，時間長達9年，受害人數多達30人。

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檢警調查發現，陳男不只偷拍如廁、洗澡畫面，還多次在補習班教室、茶水間撫摸女學生胸部，並以手機偷拍，並將偷拍影片上傳至Telegram群組分享，檢方去年搜索陳住處、學校，查扣電腦、手機，隨身碟，及自製的寶特瓶密錄器、芳香劑造型密錄器，依兒童及少年性剝削防制條例等起訴他，求刑15年。

去年11月案件起訴後，陳男移審台中地院並羈押，今年2月，陳男主張已坦承全部犯行，並以須扶養年邁雙親及幼女，向法院聲請停止羈押遭駁回、延押2個月，今年4月間因羈押期將滿，陳男又主張已與3名被害人達成和解，並全數賠償，再次聲請停押。

但法官審酌陳男犯罪數甚多，且被害人多為未成年少女，嚴重危害被害人身心健全發展，危害社會治安情節重大，再次駁回聲請，裁定自4月13日起，延長羈押2個月，台中地院今天則依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪將他判刑12年，可上訴。

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