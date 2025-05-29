欠稅費518萬拒繳！3年卻領出1千萬 台南某科技公司老闆被管收

台南安南區一家科技公司積欠政府稅費款518萬餘元拒繳，公司負責人詹姓男子（中者）卻能在三個年度從公司領走1千萬餘元，被台南地院裁定管收。（圖：行政執行署台南分署提供）

2025/05/29 11:17

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區1家科技有限公司，滯欠近幾年多年度的營利事業所得稅、營業稅、健保費、勞保費及勞工退休金等，被稅捐單位移送行政執行署台南分署統計該公司還欠518萬餘元，但公司3個年度營收達2千餘萬元；詹姓負責人還從公司領出1千萬餘元，卻未清償欠稅費，28日執行官通知詹男到案仍無法繳納，被台南地院裁定管收。

據了解，位於台南安南區的這家科技有限公司經營機械設備、材料等多種營業項目，積欠多個年度的營業稅、費等共518萬1424元，被財政部南區國稅局安南稽徵所等移送行政執行署台南分署強制執行。

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行政執行官調查發現，詹姓男子（34歲）是這家科技公司的負責人，從2022年至2024年間的公司營業收入合計達2千餘萬元；2022年至2024年間，詹男從該公司帳戶提領金額合計達1千萬餘元，卻未用來清償稅費。執行官訊問他銀行存款流向為何？詹男辯稱是公司還款、個人借款還款、不清楚、忘記了等語，但無法提出證明以佐證其說詞。

台南分署於5月28日上午通知詹男到場，行政執行官訊問後，認為詹男與公司有履行繳交欠稅費的可能，故意不履行；且有隱匿財產的管收事由，當場留置。下午移送台南地院向法官聲請管收，法官開庭審理後裁准管收，隨即解送管收所。

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