為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    醃製臘肉錢沒算清楚 高雄男抱汽油桶闖同事家

    黃姓男子為了醃製臘肉的香料錢沒算清楚，竟拿汽油和西瓜刀闖前同事家算帳。示意圖（資料照）

    黃姓男子為了醃製臘肉的香料錢沒算清楚，竟拿汽油和西瓜刀闖前同事家算帳。示意圖（資料照）

    2025/05/29 10:44

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子和謝姓婦人一起合資購買醃製臘肉的香料，但兩人錢沒算清楚，黃男自認被占便宜，兩人吵架後，黃男竟抱著兩桶汽油跑去謝婦老公經營的便當店作勢引燃，被機警路人奪走汽油桶後，又拿了一把西爪刀跑去便當店叫囂，事後黃男賠錢換取和解，被法官輕判緩刑2年。

    判決指出，去年9月25日清晨6點多，謝姓婦人在菜市場買菜時，偶遇前同事黃姓男子，黃男想起兩人之前曾一起購買醃製臘肉的香料，但事後錢沒算清楚，黃男自認吃虧，與謝姓婦人為此發生口角爭執。

    兩人吵完架後，黃男愈想愈生氣，竟去加油站買了兩桶汽油，帶到謝婦老公經營的便當店作勢引燃，其中一桶放在路邊的汽油被機警路人悄悄拿走，黃男見事不可為只好離開，但回家後，氣還沒是消，於是他再拿了一把西瓜刀重回便當店，在謝婦面前秀了一把後離開。

    謝婦見黃男頻繁騷擾，無奈報警求援，警方獲報循級逮捕黃男送辦；高雄地方法院審理時，黃男自知理虧，賠錢換取謝婦和解後，法官認為他坦認犯行，態度尚可，相信他經此偵、審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，而無再犯之虞，因此依恐嚇危害安全罪判拘役50日，得易科罰金，另宣告緩刑2年，須參加法治教育課程2場次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播