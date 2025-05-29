醃製臘肉錢沒算清楚 高雄男抱汽油桶闖同事家

黃姓男子為了醃製臘肉的香料錢沒算清楚，竟拿汽油和西瓜刀闖前同事家算帳。示意圖（資料照）

2025/05/29 10:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子和謝姓婦人一起合資購買醃製臘肉的香料，但兩人錢沒算清楚，黃男自認被占便宜，兩人吵架後，黃男竟抱著兩桶汽油跑去謝婦老公經營的便當店作勢引燃，被機警路人奪走汽油桶後，又拿了一把西爪刀跑去便當店叫囂，事後黃男賠錢換取和解，被法官輕判緩刑2年。

判決指出，去年9月25日清晨6點多，謝姓婦人在菜市場買菜時，偶遇前同事黃姓男子，黃男想起兩人之前曾一起購買醃製臘肉的香料，但事後錢沒算清楚，黃男自認吃虧，與謝姓婦人為此發生口角爭執。

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兩人吵完架後，黃男愈想愈生氣，竟去加油站買了兩桶汽油，帶到謝婦老公經營的便當店作勢引燃，其中一桶放在路邊的汽油被機警路人悄悄拿走，黃男見事不可為只好離開，但回家後，氣還沒是消，於是他再拿了一把西瓜刀重回便當店，在謝婦面前秀了一把後離開。

謝婦見黃男頻繁騷擾，無奈報警求援，警方獲報循級逮捕黃男送辦；高雄地方法院審理時，黃男自知理虧，賠錢換取謝婦和解後，法官認為他坦認犯行，態度尚可，相信他經此偵、審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，而無再犯之虞，因此依恐嚇危害安全罪判拘役50日，得易科罰金，另宣告緩刑2年，須參加法治教育課程2場次。

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