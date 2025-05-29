特斯拉故障停紅線遭開單！駕駛怨「不近人情」 警方回應了

林先生說，當時車輛安全系統誤判左側有車輛，導致方向盤自動介入，使他無法左轉或變換車道。（林先生提供）

2025/05/29 09:26

〔記者陸運鋒、姚岳宏／台北報導〕林姓男子前天駕駛特斯拉電動車，行經台北市松山區敦化北路時，因車輛系統異常，於是停靠路邊紅線重新啟動電腦，巡邏警方見狀後上前了解，經林男一番解釋後仍被開單告發，他認為警方太不近人情。對此，松山警分局表示，特斯拉駕駛未放故障標示且違停屬實，若提供相關資料佐證可撤銷罰單。

林先生向本報表示，他在27日晚間7時許，駕駛特斯拉Model Y電動車，從基隆下班後前往台北市松山區接家人下班，途中行經敦化北路166號附近時，車輛安全系統誤判左側有車輛，導致方向盤自動介入，使他無法左轉或變換車道，且遠光燈自動開啟無法關閉，影響行車安全，於是停靠路邊紅線重啟電腦系統。

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林先生指出，特斯拉重啟電腦過程中，轄區松山分局員警上前要求其出示證件後，他向警方解釋車輛有異常情況，員警卻回「車子壞掉就要去修」，執意開出紅線違規臨停罰單。林先生認為，若當時不即時停車故障排除的話，可能會因此導致交通事故，絕對不是故意違規，同時也抱怨「未免太不近人情！」

對此，松山警分局回應，員警到場時發現特斯拉違停紅線，又未放置故障警示標誌，而駕駛稱「車輛無法正常左轉或變換車道，不得已臨停路邊修正電腦系統」，且駕駛又稱「車輛電腦系統重啟又好了」。

警方指出，員警當下無法驗證駕駛所稱處理車輛異常過程等說詞真偽，判斷無法駛離情形，但違停屬實予以開單舉發。警方強調，若駕駛陳述與員警攔查有認知差異，可提供相關資料佐證至該分局審認，若確實有不得已情節將撤銷罰單。

林男駕駛特斯拉電動車行經台北市松山區敦化北路時，因車輛系統異常，於是停靠路邊紅線重新啟動電腦，巡邏警方見狀後上前開單告發，他認為警方太不近人情。（林先生提供）

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