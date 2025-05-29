員警車輛破窗訓練「來真的」 警友站長提供百輛報廢車來砸窗

清水警分局讓員警實際操作破窗訓練。（警方提供）

2025/05/29 09:26

〔記者張軒哲／台中報導〕警方在執行各項勤務或逮捕犯嫌時，不時會面臨汽車駕駛人不肯開窗受檢或處理鎖住車門救護等情事，需要利用「破窗尾蓋」來擊破車窗，清水警分局為了讓員警能夠實際操作破窗真實感，5月份員警常年訓練，特別前往轄區光華所警友站陳建忠開設的車輛報廢清除公司，提供上百輛各式報廢車輛供員警實地操作破窗訓練，女警也能以警棍正確不費力的擊破車窗，並保護自身的安全不被玻璃刮傷。

警方於常年訓練時雖不時加以講解破窗要領，但礙於無多餘報廢車輛可供實際操作，僅止於動作比劃，但實務上遇到案件需車窗擊破時，往往容易造成員警受傷情形。清水警方指出，由教官蕭寒冰結合模擬盤查可疑車輛時，可能會面臨到的各種危險與事故進行解說，並講解指導如何有效且迅速的破窗動作，再讓每位同仁以輪番上陣以手臂盾及「破窗尾蓋」等實際操作體驗。

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蕭寒冰表示，員警在勤務中常遇到臨時狀況，時務常見一時緊張、手忙腳亂，本能性的以手擊或腳踹，進行破窗，十分危險，實務演練可讓員警在遭遇任何狀況時臨危不亂，並做出本能性的標準動作及流程，才能確保員警個人安全。

光華警友站站長陳建忠表示，員警平常維護轄治、交安，非常辛勞，時常耳聞員警需要破窗逮人或救人，近期得知員警非常需要報廢車輛進行破窗訓練，目前公司可提供場地及近百輛報廢車輛供員警訓練，此外，也隨時歡迎清水警分局員警前來自我訓練，增加經驗及執勤安全。

多名員警指出，平日破窗訓練，僅止於動作講解，真正實際操作時才發覺有些車窗真不容易擊破。

清水警分局分局長蔡慶星表示，「破窗尾蓋」非致命性配備，破窗訓練，對於第一線執勤警員來說，能夠速迅有效制服歹徒，也能避免遭週民眾遭受波及，減少破窗所需時間，亦能降低員警所承受的風險。

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