涉京華城案全盤認罪 污點證人邵琇珮今作證

台北地院審理京華城案，今天傳喚同案共犯、時任北市府都發局總工程司邵琇珮作證，她在偵查時轉為污點證人。（資料照）

2025/05/29 08:39

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等11人涉嫌京華城容積率收賄、圖利等案，今天傳喚同案共犯、時任北市府都發局總工程司邵琇珮作證，她在偵查時轉為污點證人，準備程序庭時也全盤認罪，請求從輕量刑並予緩刑機會，今日她的身分是證人，將接受檢、辯詰問，以釐清京華城容積案的決策過程，以及有無遭施壓、指示、關說等情節。

今日將詰問邵琇珮者包括檢察官、被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、其助理吳順民、前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂等。

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北檢起訴指控，邵琇珮於研議京華城案的行政程序中，聽從前市長柯文哲的上意，不顧期間眾多公務員、都委會委員提出的違法質疑，共同圖利京華城與鼎越公司，一路護航京華城新建案準用都市更新，終使京華城獲得20%容積獎勵與建照，圖利京華城與鼎越1.2萬坪容積、逾121億元不法利益。

邵琇珮偵查期間轉為污點證人，今年1月首次準備程序庭時，也當庭坦承檢方所有指控，不爭執檢方起訴的所有犯罪事實與罪名，其律師請求法官考量她犯後態度良好，建請依檢方的求刑建議，依貪污治罪條例與證人保護法的減刑規定，予以從輕量刑，並給予緩刑機會。

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