中風夫術後性情大變整晚不睡 妻崩潰訴離

詭異夫整晚不睡還搜索家人居室，開早餐店的妻子因此睡眠障礙，崩潰休夫。（情境照）

2025/05/29 08:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕原本婚姻生活和諧的張姓男子，在中風動完開腦手術後像是變了一個人，常飆罵髒話且半夜在家四處遊蕩、闖入家人房内翻找東西，整晚不睡，開早餐店維生的妻子因此罹患睡眠障礙痛苦不堪，向法院訴請休夫，新竹地院判准。

93年結婚育有3名子女的陳女說，原本婚姻尚稱融洽，前年3月先生張男中風，其後行動不便，造成情緒及精神狀況不穩定，但凡不順其意，即飆罵髒話、亂丟東西，女兒還曾遭罵哭，幼子亦受其影響而學會罵髒話。此外，她除經營早餐店負擔家計，下班後還須照顧先生、未成年子女、公公及視礙的大姑，體力及精神已達極限。

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她說先生時常半夜時在家中四處遊蕩、進入家人房内翻找東西，直至凌晨仍不願就寢，擾亂全家人作息，長此以往，她已不堪負荷，並罹患睡眠障礙，每與女兒或旁人提及此事即落淚，身心均蒙受重大負擔。因此陳女在飽受身心壓力下，於去年6月間分居，請求法官判准休夫。

法官調查，張男前年3月中風後，情緒及精神狀況不穩定，不順其意即飆罵髒話、亂丟東西，且不顧妻子需早起工作，時常凌晨仍不願就寢，擾亂全家人作息，致妻子飽受身心壓力，因而分居。

法官從錄音光碟內容發現張男確有未能克制情緒、對家人口出三字經及摔門，並於凌晨時分不睡覺，於家中各處遊走、翻找物品，嚴重干擾家人作息等舉動。

子女到庭作證說，爸爸中風前夫妻感情還不錯，也不會亂罵人，但自腦出血手術後，情緒起伏很大，會亂罵人，半夜不睡覺到房間罵人，還會突然跑到外面遊蕩，讓母子們無法睡覺，爸爸自從中風後就沒有辦法工作，靠媽媽經營早餐店養育孩子，因為爸爸的關係，媽媽長期無法好好睡覺，精神壓力很大，後來就帶著孩子到外面去住，他也支持爸爸媽媽離婚，離婚後媽媽的精神壓力會小一點。

法官審酌張男無法控制情緒，經常辱罵妻子，並嚴重干擾家人生活作息，使妻子蒙受身心壓力甚鉅，已破壞夫妻間最基本誠摯需求。而張男於妻子離家後，並未有何積極挽回作為，致夫妻互動寡少，感情更形淡漠，共營生活基礎盡失，婚姻確有難以維持之重大破綻。而夫妻婚姻無法維持，主因乃在被告無法控制情緒，破壞家庭和諧穩定所致，因此妻子離婚核屬有據，應予准許。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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