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    首頁　>　社會

    騎Gogoro摔傷控瑕疵 騎士求償236萬敗訴

    男子騎GOGORO電動機車摔倒受傷，請求賠償損失，被高雄高分院判決駁回。（記者鮑建信攝）

    男子騎GOGORO電動機車摔倒受傷，請求賠償損失，被高雄高分院判決駁回。（記者鮑建信攝）

    2025/05/29 08:03

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓男子騎Gogoro電動機車，因車架斷裂摔傷，認為設計或製作有瑕疵，要求Gogoro公司賠償236萬元，高等法院高雄分院認為廠商沒有過失，判決他敗訴。

    2019年10月2日，潘姓婦人花10萬元，購買款式Gogoro S2 ABS電動機車後，其子李男於隔年12月31日晚上騎機車外出，途經楠梓區壽豐路口時人車倒地，導致多處受傷。

    潘姓母子指出，Gogoro公司設計及製造有焊接不當之瑕疵（即焊接處之抗拉強度不足），龍頭握把受垂直受力劇烈顫動後車架斷裂，其子因此重心不穩摔倒，滑行10多公尺，撞擊路旁轎車受傷，要求賠償精神撫慰金等共236萬元。

    Gogoro公司則說，事故發生後，李男向員警稱因「壓到坑洞」導致摔出滑行，後始改稱機車龍頭握把突然劇烈顫動，致使車架斷裂。又說，該款同型車種，業經交通部依法檢驗合格，發給車輛型式安全審驗合格證明，否認有任何瑕疵。

    高雄地院開庭調查，依據鑑定報告等證物，認為Gogoro電動機車設計和製作沒有問題，判決對方勝訴後，潘姓母子不服上訴，高雄高分院審理後，認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回，尚未定案。

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