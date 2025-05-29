高雄今年取締行人交通違規722件、開罰36萬元 以違規闖紅燈最多

高雄今年取締行人交通違規722件開罰36萬元，以違規闖紅燈最多。（讀者提供）

2025/05/29 08:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市警方今年以來取締行人交通違規722件開罰36萬元，去年取締破千件開罰54萬元，尤以鳳山區1天發生2名行人交通違規被人拍下影片PO網，分別無視人車違規闖紅燈、不依規定穿越車道，警方將追查2人各開罰500元。

高雄警方今統計，行人違規今年以來取締件數722件，總計開罰36萬元，以違規闖紅燈402件最多，其次為不依規定穿越車道301件；行人違規取締件數去年取締1089件，總計開罰54萬元，以不依規定穿越車道652件最多，其次為違規闖紅燈390件。

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網路今流傳鳳山區前天發生2名行人交通違規被人拍下影片PO網，包括1名女子於鳳山區五甲三路與三誠路口，違規闖紅燈行走斑馬線，無視人車行徑令人傻眼！另1名男子於鳳山區高鳳一路及頂庄路口，未依規定行走斑馬線，竟然直接穿越馬路，差點與車輛發生車禍，網友感嘆應重新教育。

鳳山警方今表示，2起案件均未接獲民眾報案，但檢視民眾拍攝影片，認定該名女子違規闖紅燈、該名男子不依規定穿越車道，將調閱沿線監視器追查，依法各開罰500元，呼籲行人穿越馬路行走斑馬線，應避免闖紅燈、擅自穿越車道行為。

警方指出，行人違規闖紅燈違反依道路交通管理處罰條例第78條1項1款規定，行人不依標誌、標線、號誌指示或警察指揮，處500元罰鍰；行人不依規定擅自穿越車道，違反道路交通管理處罰條例第78條1項3款規定，行人不依規定，擅自穿越車道，處500元罰鍰。

高雄今年取締行人交通違規722件開罰36萬元，以違規闖紅燈最多。（讀者提供）

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