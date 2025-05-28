北檢票選主任檢察官出爐 唐仲慶辦「這些案」拿下榜首

台北地檢署今天舉行一審主任檢察官票選，檢察官唐仲慶拿下第一名。（記者王定傳翻攝）

2025/05/28 22:47

〔記者王定傳／台北報導〕有「天下第一檢」之稱的台北地檢署，今天舉行一審主任檢察官票選，今年共有12名候選檢察官，下午投票結果出爐，前6名依序是檢察官唐仲慶、朱家蓉、鄭少珏、李頲翰、黃惠欣及林俊言，其中，林俊言是京華城案承辦檢察官，唐仲慶則負責民眾黨違反「政治獻金法」部分，2人均是偵辦京華案團隊中的主力成員。

以96票拿下第1名的唐仲慶，是司法官51期結業，也是北檢派駐廉政署檢察官，除負責偵辦民眾黨違反「政治獻金法」外，他還辦過許多知名案件，例如：再興國小董事長與校長侵占公款3千多萬元一案，及前檢察官張進豐與兒子涉詐欺案、前連一鮑魚老闆鍾文智非法炒作TDR股價等案件。

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50期結訓朱家蓉拿下93票名列第二，曾辦過國民黨前立委廖國棟涉向綠能業者收賄並施壓經濟部水利署一案，將廖國棟起訴，現由法院審理中；另偵辦數發部槍擊案、歐司瑪再生能源公司未上市股票詐欺等案。

拿下85票的鄭少珏是司法官46期結業，偵辦國內首件宛如日劇「地面師」的詐欺案，查出詐團勾結里長、律師、不動產公司負責人等，偽造代筆遺囑，盜領多筆動產與不動產；另偵辦過全台最大自辦都更案泰坤至善元詐貸等案件。

49期結業的李頲翰拿下81票，他參與追回拉法葉艦採購弊案佣金，沒收總值達美金7億4212萬，約新台幣240億元，為我國犯罪沒收史上最高紀錄；另偵辦過退役軍情局情報員攜退役少將赴陸洩漏情報、國安局退訓學員洩漏情報等案。

拿下79票黃惠欣是49期結業，曾獲法務部選送出國進修，取得美國紐約大學法學碩士，亦曾辦過泰山集團第三代詹舜淇、詹雅琳等人假交易詐貸164億元一案，也曾參與偵辦中信銀澄清湖大樓購地等案。

至於46期結業的林俊言，曾獲法務部遴選派副本早稻田大學擔任訪問學者，及調最高檢察署辦事，他去年獲指派偵辦京華城弊案，將柯文哲等人起訴，這次以75票排名第6；北檢這次有167名檢察官可投票，有147名檢察官領票投票，5張無效票，投票率約88.02%。

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