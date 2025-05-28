5/28 今彩539頭獎開1注！800萬獎落台北

今晚（5月28日）開獎的第114000130期今彩539頭獎開出1注，獎落台北。

2025/05/28 22:09

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月28日）開獎的第114000130期今彩539頭獎開出1注，由台北市中正區南昌路一段104號1樓的「鴻運大發彩券行」開出。

第114000130期今彩539中獎號碼為「09、13、15、24、33」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共157注中獎，每注可得2萬元；參獎共5824注中獎，每注可得300元；肆獎6萬7168注中獎，每注可得50元。

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第114000130期39樂合彩中獎號碼為「09、13、15、24、33」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共166注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6901注中獎，每注可得1125元。

第114000130期3星彩中獎號碼為「341」，壹獎共33注中獎，每注可得5000元。

第114000130期4星彩中獎號碼為「5955」，壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

5月28日今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

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