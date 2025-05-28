涉北投農會理事長選舉賄選 陳重文、陳思宗等移送士檢複訊

國民黨北市議員陳重文。（資料照）

2025/05/28 22:09

〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北市議員陳重文，與父親、妻子捲入北投農會理事長選舉涉賄選案，士林地檢署今指揮台北市調查處搜索9處、約談11名被告，陳重文與其父、北投區農會現任理事長陳思宗、妻子白惠萍，都以被告身分被搜索約談，晚間移送士檢複訊，朝違反農會法選舉行收賄罪方向偵辦。

陳重文於晚間9時30分到達士檢時表示：「感謝大家的關心，我和農會的案子沒有直接的相關，我會盡力跟檢察官說明清楚，謝謝大家」。陳妻白惠萍則於丈夫抵達前3分鐘，獲無保請回，離開士檢。

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今下午至晚間，台北市調查處陸續移送吳姓、何姓、鄭姓、洪姓、詹姓等五名北投農會理事，以及陳思宗、陳重文及白惠萍夫婦至士檢複訊。

另有游、林姓、黃姓等3名理事，於台北市調查處訊問後請回。北投農會設有9席理事（含理事長），全都被檢調列為被告。

農會選舉罷免法規定，農會理事長是由理事互選。據指出，陳思宗涉以不正利益為對價，運作今年本屆北投農會理事人選，今年3月選出理事後，3月7日其他理事們皆未參選理事長，由陳思宗同額當選理事長，其間如何涉嫌不法，正由檢方漏夜偵辦中。

陳重文前年因涉圖利監視器及光纖網路業者，收受台智光負責人李慶煌提供的不正利益，向北市府施壓要求提高警用監視器的預算，圖利自己531萬餘元，台北地院去年底依圖利等罪將他判刑8年6月、褫奪公權6年，另有6月徒刑得易科罰金，其妻白惠萍也判刑1年得易科罰金、緩刑2年，上訴高等法院審理中。

陳思宗也是長年活躍於北投區，是北投民眾服務社榮譽理事長、北投國小校友會創會理事長、北投警分局志工中隊長、北投黎明長青會會長。

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