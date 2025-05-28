軍職教官含冤輕生 家屬請求國賠敗訴

陳姓教官因士官誤取機密文件被調查，自認蒙受不白之冤而輕生明志，家屬認為軍方未替他澄清有過失，聲請國家賠償，被高雄高分院駁回。（資料照）

2025/05/28 22:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕陸軍砲兵訓練指揮部陳姓教官請士官到空軍飛彈指揮部拿取非機密文件，對方誤拿機密文件，害他安全考核評列為C等後輕生，家屬認為軍方未出面幫他澄清與死因有關，請求國賠700萬元，被高等法院高雄分院判決敗訴。

原告陳姓家屬指出，其夫陳男被陸軍砲兵訓練指揮部聘任為教官，在2019年6月間，委託薛姓士官向空軍防空暨飛彈指揮部拿取教學所用非機密文件，卻因對方誤取機密文件，在2020年4月間，被調查局搜索。

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後經校方查明事件緣由，判定為「學員誤解老師原意」結案，但上開洩密案件，仍在司法調查期間，空軍司令部明知陳男沒有洩密，卻將他安全考核評列為C等，陳男不堪壓力過大，為表清白，在同年7月輕生。

家屬認為陳男接受調查期間，他的長官江男，不僅未向外幫忙澄清，也未依「國軍官兵自我傷害防治實施規定」，將他調整職務，與死亡有因果關係，聲請國家賠償700萬元。

被告空軍司令部則說，陳男因涉嫌刺探或蒐集國防上應秘密文書，依「空軍人員安全考核與鑑定實施計畫」等規定，安全考核評列為C等，並無不當。

又說，江男沒有法律依據幫陳男澄清外界流言，況且，陳男為聘雇人員，不是「國軍官兵自我傷害防治實施規定」適用對象，否認有過失。

高雄地院認定陳姓教官所受的壓力，不是來自空軍司令部的行為，與死亡沒有因果關係，判決軍方勝訴，陳男家屬不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不當，判決駁回，仍可上訴。

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