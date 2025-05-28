涉採購圖利、公務車私用 花蓮縣文化局長吳勁毅羈押禁見

花蓮縣政府文化局長吳勁毅（中）羈押禁見。（民眾提供）

2025/05/28 21:16

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉涉嫌公務車私用、小額採購申報不實及圖利特定廠商等，吳勁毅被訊問到今天清晨6點多，與曾姓科長二人被檢方以涉犯貪污罪嫌重大且有串證之虞聲請羈押禁見，花蓮地院下午4點半開庭，晚間8點多裁定羈押禁見。

花蓮地院指出，吳姓、曾姓被告涉犯貪污治罪條例等案件，經花蓮地檢署聲請羈押，裁定自5月28日起羈押2月，並禁止接見、通信、受授物件。法官認為，所述內容，亦與卷內其他證人證詞有所歧異，且本件尚有許多細節與疑點仍待檢察官調查、釐清，在被告二人所涉犯罪事實查明真相之前，其等為脫免或減輕自己可能面臨之重罪刑責，即有可能利用職務地位或與證人間之情誼，進而湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人，而有羈押之原因存在。

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法官認為，審酌被告二人之身分地位及與證人、共犯間之利害或情誼關係，依現今科技設備發達程度，倘未予以羈押，實難以其他強制處分防免其等影響證人、共犯供述之純潔性或湮滅潛在證據，是經依比例原則進行衡量，認有羈押被告二人並禁止接見、通信之必要。

花蓮地檢署主任檢察官兼發言人廖榮寬說，經檢察官訊問後，認其中吳姓、曾姓被告涉嫌違反貪污治罪條例等罪嫌重大，所涉為最輕本刑五年以上重罪，且有勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押禁見。

而藝文推廣科田姓科長、行政科吳姓約僱人員涉犯貪污罪嫌以三萬元交保；另行政科劉姓約僱涉公務員登載不實三萬元交保；楊姓廠商涉犯偽造文書罪嫌五萬元交保，沈姓廠商涉犯使公務員登載不實罪嫌以3萬元交保；任姓廠商、古姓廟婆、蔡姓廠商等三名被告則請回。

據了解，有多名人員向廉政單位檢舉，內容包含將軍府園區開幕前，因部分行政及消防設施還未取得執照就搶先試營運、疑圖利特定廠商，還有吳勁毅曾要求下屬拿公務費用繳罰單、開公務車去游泳、健身房等，還曾稱局內有鬼，指定特定宗教人士到局裡做法驅鬼、初二、十六三節都要拜拜，以「一照多用」的方式進行核銷，所涉嫌圖利不法金額達五百萬元。

花縣文化局長吳勁毅被法院裁定羈押禁見。（記者王錦義攝）

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