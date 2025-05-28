海上漂流5小時 澎湖男游泳被捲到外海獲救

男子在海上漂流5小時獲求。（記者劉禹慶攝）

2025/05/28 20:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖山水海域今（28）日有泳客遭被離岸流捲到外海，漂流5個小時，澎湖海巡隊救援巡防艇位以手機定位，在距離山水沙灘5海浬（9.1公里）的雞籠嶼與虎井中間海域救起，載回馬公隊部轉送醫院，男子意識清楚，膝蓋受傷，有些微失溫。

澎湖海巡隊調查指出，今天傍晚6點7分轉澎湖縣政府消防局通報，有民眾在山水沙灘戲水無法返回岸際，請求救援。

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據了解，這名泳客是33歲澎湖人，在台中工作，剛放假回澎湖玩。下午2點戴游泳圈在山水沙灘下水，風大加上離岸流強，體力不濟持續往外漂流。澎湖海巡隊10087艇接獲報案趕往搜救，晚上7點10分在雞籠嶼西南1浬（距離山水沙灘5浬）搭救上艇。

男子在海上漂流5小時，被救上巡防艇時明顯體力不支，海巡人員提供禦寒毛巾，載回馬公港，交由澎湖縣消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

海巡署呼籲，時逢端午連續假期，各水域遊憩增多，應注意自身安全。各海巡隊也會在轄內遊憩重點水域加強巡弋，民眾如有任何需要協助，可撥打海巡署服務專線「118」。

男子戴白色救生圈下水在海面上漂流。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府消防局出動橡皮艇搜尋。（記者劉禹慶攝）

岸巡人員在沙灘上，巡視海面狀況。（記者劉禹慶攝）

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