失戀一次吸兩顆「菸彈」 民眾急報：有「女喪屍」！

黃女疑似失戀吸食喪屍菸彈，在超商外神智不清、顫抖踱步還翻白眼倒地，民眾嚇壞報警直呼有「女喪屍」。警方查獲她持有二級毒品，依法送辦。（民眾提供）

2025/05/28 20:22

〔記者王捷／台南報導〕黃姓女子疑似失戀一次吸了兩顆「喪屍菸彈」，結果神智不清，還因雙手顫抖導致飲料灑滿身在路邊來回踱步，民眾報警直呼有「女喪屍」，警方趕到時，她喃喃自語、一度翻白眼倒地，救護員評估黃女沒有就醫需要後，警方發現她持有二級毒品，訊後依法移送法辦。

20多歲的黃女，穿著打扮亮眼，但昨天下午獨自在超商外一邊顫抖一邊來回踱步，過程中表情呆滯、喃喃自語，行徑相當詭異，引來其他顧客側目。目擊民眾形容，黃女當時行為與其說是醉漢，更像是電影的喪屍，懷疑她是不是吸毒，所以趕緊報警，警方到場後，黃女無法正常應對，甚至一度倒地翻白眼，讓人覺得很可怕。

請繼續往下閱讀...

目擊民眾指出，警員向119請求救護員到場評估，但黃女的生命跡象穩定，還大喊不要去醫院，警員、救護員在現場等到她的狀況穩定，她才向警方稱因為失戀，上網買了三顆喪屍菸彈，她心情不好一次吸了兩顆，後來她才拿出一顆交給警方。

警方指出，黃女持有二級毒品，尿液檢測亦呈陽性反應，全案訊後依毒品罪移送台南地檢署，至於民眾論述，因偵查不公開無法證實。但呼籲，市面上新型毒品如「喪屍菸彈」外觀與一般電子煙無異，實際上含二級毒品成分，吸食後將嚴重影響中樞神經，呼籲民眾切勿因一時好奇而誤觸毒害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法