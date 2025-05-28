司法首長大搬風！法務部長妻簡慧娟調台中高行院長 3地院院長調動

司法院人事審議委員會將於6月3日審議多項首長人事案，擬將最高行政法院法官簡慧娟調任台中高等行政法院院長。（資料照）

2025/05/28 22:52

〔記者楊國文／台北報導〕司法院人事審議委員會將於6月3日審議多項首長人事案，擬將最高行政法院法官簡慧娟調任台中高等行政法院院長，簡慧娟的夫婿是法務部長鄭銘謙；另外，最高法院調辦事法官黃斯偉、李麗珠、黃潔茹分別調任宜蘭、基隆、苗栗地院院長。如無意外，人事案預料都將通過。

司法院也有多位廳、處長將調動，包括司法院新聞及法治宣導處處長陳婷玉、憲法法庭書記廳廳長楊皓清和司法行政廳長高玉舜3人，都擬調派最高法院法官，辦理審判事務。

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此外，高院庭長石有爲、黃書苑、劉又菁、宋松璟、吳秋宏、法官學院主任祕書陳秀貞、高院法官游士珺、許泰誠、林柏泓、陳芃宇、徐福晋、林玉珮、王本源、汪梅芬、江翠萍與台南高分院法官蔡憲德、高雄高分院庭長蘇姿月，都擬調派最高法院辦理審判事務。

行政法院方面，台北高等行政法院高等行政訴訟庭法官鍾啟煒、梁哲瑋、楊坤樵、羅月君、李明益、廖建彥，擬調最高行政法院辦事法官。

司法行政部分，高院法官顧正德調司法院刑事廳副廳長、北高行高等行政訴訟庭法官鄭凱文擬調行政訴訟及懲戒廳副廳長、新北地院法官黃繼瑜調少年及家事廳副廳長，高院法官楊舒嵐、高雄高分院法院廖珮伶調司法院民事廳辦事法官，北高行法官林敬超調行懲廳辦事法官。

另外，高院法官汪怡君調法官學院主任祕書，高院法官廖慧如調法官學院辦事，台北地院法官黃愛真調憲法法庭研究法官。

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