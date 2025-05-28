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    獨家》阿嬤藏了4把武士刀 孫子整理遺物急打110

    柯男整理阿嬤遺物，意外在高爾夫球袋內發現4把武士刀，嚇得報警。警方初步檢視刀長逾30公分、有開鋒，已送鑑定，依法處理中。（民眾提供）

    柯男整理阿嬤遺物，意外在高爾夫球袋內發現4把武士刀，嚇得報警。警方初步檢視刀長逾30公分、有開鋒，已送鑑定，依法處理中。（民眾提供）

    2025/05/28 20:07

    〔記者王捷／台南報導〕柯姓男子日前在外縣市整理過世阿嬤的遺物，將一只高爾夫球袋帶回住處，打開竟發現裡頭不是球桿，而是4把疑似武士刀的長刀，昨天嚇得立即撥打110報案，警方已將刀械送警察局保安科鑑定，若屬違禁刀械將依法處理。

    據了解，柯男日前在外縣市整理已故祖母留下的遺物，清點物品時見到一只老舊球袋，未細看內容便連同其他遺物一併帶回。回到住處後，他好奇打開球袋查看，卻赫然見到內藏4把長刀，刀身均有開鋒痕跡，雖然有兩把已經生鏽，驚嚇之餘急忙報警。

    警方到場後初步檢視，發現4把刀均長逾30公分，外觀具攻擊性，依法先將刀械收繳，並移交保安科進一步鑑定種類與用途。警方指出，依槍砲彈藥刀械管制條例第4條規定，開鋒且具有殺傷力之長刀，如未合法登記，可能構成違法持有管制刀械。

    未來警方將進一步調查刀械的持有人，再決定是否移送法辦，柯男則暫無涉案嫌疑，全案正持續調查中，警方也提醒民眾，若於清理遺物或搬遷過程發現疑似違禁物品，應避免自行處理，應立即通報警方處理，以免涉入違法。

    在許多槍砲案中，許多歹徒的槍枝都推給死者，律師林育弘說，如果是自行報繳符合槍砲彈藥刀械管制條例第18條的自首要件，可減輕或免除處罰，未來院檢量刑的關鍵，可能是對「持有」的故意，例如是否將違禁品長期時有、有保存、保養的跡象等。

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