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    首頁　>　社會

    天外飛來鐵條砸中轎車 2駕駛嚇呆

    許男駕駛的小貨車車上載有鐵條因未綁妥，致飛出車外，波及對向2輛轎車。（民眾提供）

    許男駕駛的小貨車車上載有鐵條因未綁妥，致飛出車外，波及對向2輛轎車。（民眾提供）

    2025/05/28 19:12

    〔記者歐素美／台中報導〕今天中午左右，許姓男子駕駛小貨車行經台中市潭子區台74線快速道路東向20.5公里處，車上所載的鐵條竟掉落對向車道，砸到莊姓女子駕駛的轎車及邱姓男子駕駛的轎車，幸2人僅車子受損未受傷，警方報到場處理，駕駛均未酒駕，許男因駕小貨車裝載貨物未穩妥而掉落，行為已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，將依法開單舉發，處以12000元罰鍰。

    大雅警分局表示，這起事故發生在今天上午11時44分， 許男（26歲） 駕駛小貨車行駛於台74線內線車道往西方向，不料，行駛至潭子區路段時，車上所載的40支鐵條，其中27支竟掉落至對向車道，砸到行駛在對向內側車道的莊女（54歲）及外側車道的邱男（35歲）駕駛的轎車，致莊女轎車車頂及左、右側車身受損，邱男的轎車則車頭、前擋風玻璃、右側後視鏡及車身受損。

    大雅警分局員警獲報到場處理，3位駕駛經檢測均無酒精反應，亦無人受傷，已調閱相關影像以釐清案情。由於許男駕駛小貨車貨物裝載未穩妥而掉落，已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，警方已依法開單舉發，將處以12000元罰鍰。

    大雅分局呼籲駕駛人行車前應檢查車輛狀況，並將裝載貨物依規定嚴密覆蓋、捆紮牢固，以維護行車安全避免危害他人。

    邱男駕駛的黑色轎車右側後視鏡受損。（民眾提供）

    邱男駕駛的黑色轎車右側後視鏡受損。（民眾提供）

    莊女駕駛的白色轎車車身受損。（民眾提供）

    莊女駕駛的白色轎車車身受損。（民眾提供）

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