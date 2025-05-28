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    網路惡狼男扮女誘未成年少女獻裸照 重判7年4月

    男子在臉書用女性暱稱帳號，誘騙少女傳裸露身體私密部位之性影像供其觀看。（情境照）

    男子在臉書用女性暱稱帳號，誘騙少女傳裸露身體私密部位之性影像供其觀看。（情境照）

    2025/05/28 20:04

    〔記者蔡清華／高雄報導〕從事旅館客服陳姓男子，2022年在臉書用女性暱稱帳號，誘騙年滿12歲的少女，傳裸露身體私密部位之性影像供其觀看，少女第一次卸下心防，傳出自拍裸照，陳男食髓知味，再以密告有男友做威脅，但未得逞，被少女父母發現報警提告，被依違反兒童及少年性剝削防制條例重判7年4月，可上訴。

    判決指出，高中肄業陳男，2022年4月11日透過通訊軟體Facebook（臉書）用女性名字為暱稱之帳號，與未成年的A女聯繫，並要求她自行拍攝性影像供其觀覽，致A女陷於錯誤，以臉書傳送裸照供陳觀覽。

    隔天陳男故技重施與A女聯繫，進一步向A女恫稱：「我要告密你真的有男友」、「看過了，我要新的」，脅迫A女再次拍攝性影像供其觀覽，但A女未依指示拍攝性影像而未遂。事後被A女之父母察覺向警方報案，經橋頭地檢署發動搜索，起獲手機等證物偵查起訴。

    陳男到案坦承犯行，但A女家長堅持不調解，並要求從重量刑，橋頭地院依陳男犯以詐術使少年自行拍攝性影像罪、及未遂罪，判處徒刑7年4月。

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