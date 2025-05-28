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    碎屍魔張介宗涉殺3婦丟港 凶器布條、榔頭曝光

    張介宗住家找到的榔頭，上有大嫂黃婦的DNA。（高雄市刑大提供）

    張介宗住家找到的榔頭，上有大嫂黃婦的DNA。（高雄市刑大提供）

    2025/05/28 18:29

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄殺人魔張介宗（73歲）涉嫌於去年底到今年初殺害黃姓兄嫂及友人張婦、林婦3人，分屍後將屍塊丟進前鎮區5號船渠一帶，高雄地檢署今（28）日將他依殺人等罪起訴，求處3個死刑。警方也公布張介宗用來勒斃被害人的布條，及肢解屍體的榔頭。

    張介宗涉嫌在前鎮區住處殺害3名婦人，去年11月29日對返回住家查看的大嫂黃婦下手；接著又在今年1月17日、2月2日將在公園結識的張婦、林婦帶回住處，直到林婦失蹤後檢警調查，才驚見3人都是進入張介宗住處後人間蒸發，在5號船渠運河、高雄港區等打撈到被害人屍塊。

    張介宗被捕後否認犯案，警方數度進屋勘查，陸續採集到被害人生物跡證，查扣榔頭、布條、剪刀、尖嘴鉗、鉗子等工具，調閱2855支監視器畫面比對佐證，成破案關鍵。其中，布條上有張介宗、張婦、林婦的DNA，榔頭則有大嫂黃婦的DNA，推測是用布條勒斃被害人，再用榔頭等工具分屍，裝袋分批以腳踏車或徒步帶到5號船渠丟棄。

    檢方認為3名婦人遇害事證已鞏固，今天偵結後依殺人等罪起訴，認定他惡行重大，向法院求處3個死刑。

    張介宗住處找到的粉紅色布條，上頭找到張介宗、張婦、林婦的DNA，疑似用來勒斃被害人。（高雄市刑大提供）

    張介宗住處找到的粉紅色布條，上頭找到張介宗、張婦、林婦的DNA，疑似用來勒斃被害人。（高雄市刑大提供）

    警方調閱2855支監視器，查看的監視器影像次數高達9441次，找出張介宗犯案的蛛絲馬跡。（高雄市刑大提供）

    警方調閱2855支監視器，查看的監視器影像次數高達9441次，找出張介宗犯案的蛛絲馬跡。（高雄市刑大提供）

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