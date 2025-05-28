台南分署法拍會6/3登場 「進漁滿號」漁船起拍價7萬8千元

行政執行署台南分署6月3日法拍檢方查扣的「進漁滿號」漁船。（圖：行政執行署台南分署提供）

2025/05/28 18:53

〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署將於6月3日在台南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物包括「進漁滿號」漁船（起拍價7萬8千元）等，當天上午9點30分起登記、10點起正式競價拍賣。

此次拍賣物有進漁滿號漁船（起拍價7萬8千元）、TOYOTA RAV4休旅車、自用小客貨車、中華汽車、福特汽車、KIA小貨車、光陽機車、有限公司出資額、股份有限公司股份8萬股及商標權等。

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台南分署表示，此次拍賣活動較吸睛的標的為台南分署受理台南地檢署囑託拍賣偵查中扣，押停放於海巡署安平漁港安檢所公務碼頭，被告所有的「進漁滿號」漁船1艘，將以喊價方式公開拍賣，起拍價僅台幣7萬8千元。

台南分署指出，本艘拍賣漁船之船籍港為我國蘇澳港，總噸位為53.37噸的動力漁船，船長20.23公尺、船寬4.6公尺，為增加民眾出價意願，分署已於5月23日上午帶領2組民眾近距離觀看漁船。

對於此漁船拍賣，台南分署提醒，本件拍賣標的依農業部2022年12月14日修正發布之「漁船及船員從事走私偷渡之非漁業行為處分原則」第4點附表類別1、毒品及槍械之處分基準：（1）漁船經檢察機關於偵查中扣押後，依刑事訴訟法及相關法律完成變價（賣）者，對涉案漁船之漁業人核處收回漁業證照1年。

倘經核處收回漁業執照1年執行完畢後，漁船拍定人得申請核發漁業執照。本件漁船如若拍定，將由台南分署發文給原船主收回漁業執照1年，並副知拍定人何時可以辦理過戶。此外，本艘漁船，拍定人除支付拍定價金及鑑定費用5000元外，拍定人應於拍定之日起3週內，將該船舶移出海巡署安平漁港安檢所公務碼頭，請應買人事先詳細了解拍賣公告上之記載。

台南分署法拍因案被查扣的汽車。（圖：行政執行署台南分署提供）

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