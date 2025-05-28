台中女房仲戀上「遊艇顧問」砸百萬投資 警一通電話戳破騙局

何女到銀行要匯款3萬美元，行員察覺有異報警協助。（警方提供）

2025/05/28 19:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名37歲何姓女房仲，近日因誤信一名網路認識、自稱「遊艇公司顧問」的男子投資建議，差點將3萬美元積蓄匯出，所幸銀行行員機警通報，警方迅速查證，證實該公司根本無此人任職，讓原本陷入情網的何女瞬間夢醒，及時阻止一場愛情與金錢的雙重詐騙。

據了解，何女今年4月間透過網路認識自稱任職「遊艇公司」顧問的鍾姓男子，對方打造出專業、多金的形象，並以親密關係為誘餌，頻頻遊說何女投資「Pepperstone」網路交易平台，聲稱獲利豐厚、安全穩定，在感情與信任交織下，何女逐漸卸下心防，前天準備匯出3萬美元（折合台幣近百萬）作為投資本金。

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匯款當日，銀行行員在與何女對談過程中發現其說法前後矛盾、投資資料也有疑點，懷疑可能遭遇假交友詐騙手法，立即通報警方協助，轄區第四分局大墩派出所員警趕抵現場後，除耐心勸導何女外，並主動聯繫該遊艇公司台灣分公司查證。

結果該公司明確表示，並無何女聲稱的鍾姓男子任職，當場戳破詐騙謊言，何女頓時清醒，立即打消匯款念頭，成功保住積蓄，警方指出，這類「愛情包裝＋投資詐騙」是近年詐團常見伎倆，受害者多數為單身、工作穩定的男女，在網路交友平台上遇到「高富帥」或「白富美」，進而被誘導投資虛假平台。

第四分局長陳祥麟表示，詐騙集團常透過網路交友包裝假身分，取得被害人信任後引誘投資、匯款，形成「愛情+投資」的複合型詐騙陷阱。提醒民眾只要一談到金錢與投資，務必提高警覺！如遇疑似詐騙情形，請即刻撥打110或165反詐騙專線查證。

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