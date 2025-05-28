高檢署辦研習會強化打詐 表揚慰勉第一線懲詐有功人員

行政院政務委員林明昕。（高檢署提供）。

2025/05/28 19:02

〔記者王定傳／台北報導〕高檢署今天舉辦「北區新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0研習會暨打詐有功人員頒獎典禮」，邀請金管會、通傳會、數發部，共同參與研習會，強化跨機關交流合作，共同打擊詐欺犯罪，並由行政院政務委員林明昕及法務部長鄭銘謙表揚慰勉第一線懲詐有功人員。

這次受表揚的打擊詐欺犯罪有功人員，檢察機關部分，分別是台北地檢署檢察官鄭少珏、桃園地檢署檢察官林淑瑗、新竹地檢署檢察官廖啟村、台中地檢署檢察官戴旻諺、台南地檢署檢察官翁逸玲、高雄地檢署檢察官許萃華、基隆地檢署檢察官李承晏共7人。

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法務部調查局共有台北市調查處調查官張少薰、新北市調查處調查官朱慶泓及劉晏瑋、桃園市調查處調查官沈威銘、北機站調查官温蕢榕等5人；警察機關有刑事局偵查第二隊偵查員吳曜臣、偵查第四大隊偵查員吳孟航、偵查員林威良、偵查第七大隊邱漢程偵查員共4人。

林明昕致詞時強調，打擊詐欺犯罪，是政府當前施政重點，總統及行政院長多次關心及勉勵打詐國家隊，希望打詐的工作更精進，行政院將持續支持各項打擊詐欺的措施，提供必要的資源與政策協助，與高檢署及各執法單位並肩作戰，持續運用人工智慧與大數據分析，提升科技偵查辦案效率，強化國際執法合作，切斷詐騙集團的資金鏈，以及深化全民防詐教育，與民間企業、社團組織攜手，打造一個「全民防詐」的社會。

鄭銘謙說，法務部於5月19日舉行施政周年記者會，主題為「柔心關懷，以剛止惡」，其中「打詐」為重點項目，因為詐欺犯罪是全民公敵，造成民眾財損，尤以近來的詐騙類型，諸如：投資詐騙、地面師詐騙、跨境詐騙及結合白領專業人士的詐騙等，更為嚴重，且背後多由幫派主導，為發揮打詐成效，除有賴於懲詐團隊後端查緝外，尚需結合前端的跨部會合作、公私協力源頭管理，至今對於打詐的努力及未來的成效，很有信心，給予高度肯定。

高檢署檢察長張斗輝邀請法務部所屬檢察機關、調查機關、刑事警察局同仁擔任講座，詳細說明現今電信詐欺犯罪現況、趨勢、詐欺犯罪模式、查緝、挑戰及因應策略，提昇辦案人員偵查能力，且由金管會、通傳會、數發部就阻詐、堵詐、防詐策略及措施說明，以共同協力打擊詐欺犯罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

法務部長鄭銘謙。（高檢署提供）

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