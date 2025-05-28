愛心箱、5千現金接連被偷 台中飲料店老闆娘欲哭無淚

張姓女竊嫌打開收銀機偷走5千元現金。（擷取自yuc.hayuan threads）

2025/05/28 17:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里塗城路一家飲料店老闆娘，今天上午10點左右離開收銀機去上廁所，卻遭小偷打開收銀機偷走5千元，老闆娘回來發現快崩潰，無奈表示上月才被偷走愛心箱，隔沒多久又被偷走現金，已經2個月不敢休息，真的快撐不下去，警方獲報不到3個小時就抓到27歲的張姓女竊嫌，不過身上只剩371元。

這名心力交瘁的老闆娘在threads發文表示，之前才被偷走愛心箱，沒想到今天上午又被偷走收銀機內5千元零用金，強調已經2個月不敢休息，前兩天還做不到2千元，沒想到才去上過廁所，一轉眼就被偷走這麼多錢，真的哭到不行。

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女老闆表示，自己知道報警沒用，錢也拿不回來，但還是要去警局做筆錄，質疑為何治安這麼壞？好手好腳不去工作，專門靠偷錢維生，真的氣到發抖，強調只是想安靜的腳踏實地賺錢過日子，無奈好難支撐自己做下去了，瞬間沒有了動力。

霧峰分局警方表示，今天上午10點獲報後，立刻調閱監視器，下午1點就逮獲張姓女竊嫌，前後不到3小時，張女領有身心障礙手冊，發現時身上只剩371元，無法說清楚贓款去處，訊後依竊盜罪嫌送辦。

另外，該店上月20日被偷走愛心箱，警方已在5月11日逮獲竊嫌，兩名竊嫌並不同人，強調針對竊盜案件絕不寬貸，必將嚴查到案。

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