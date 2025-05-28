為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    愛心箱、5千現金接連被偷 台中飲料店老闆娘欲哭無淚

    張姓女竊嫌打開收銀機偷走5千元現金。（擷取自yuc.hayuan threads）

    張姓女竊嫌打開收銀機偷走5千元現金。（擷取自yuc.hayuan threads）

    2025/05/28 17:31

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里塗城路一家飲料店老闆娘，今天上午10點左右離開收銀機去上廁所，卻遭小偷打開收銀機偷走5千元，老闆娘回來發現快崩潰，無奈表示上月才被偷走愛心箱，隔沒多久又被偷走現金，已經2個月不敢休息，真的快撐不下去，警方獲報不到3個小時就抓到27歲的張姓女竊嫌，不過身上只剩371元。

    這名心力交瘁的老闆娘在threads發文表示，之前才被偷走愛心箱，沒想到今天上午又被偷走收銀機內5千元零用金，強調已經2個月不敢休息，前兩天還做不到2千元，沒想到才去上過廁所，一轉眼就被偷走這麼多錢，真的哭到不行。

    女老闆表示，自己知道報警沒用，錢也拿不回來，但還是要去警局做筆錄，質疑為何治安這麼壞？好手好腳不去工作，專門靠偷錢維生，真的氣到發抖，強調只是想安靜的腳踏實地賺錢過日子，無奈好難支撐自己做下去了，瞬間沒有了動力。

    霧峰分局警方表示，今天上午10點獲報後，立刻調閱監視器，下午1點就逮獲張姓女竊嫌，前後不到3小時，張女領有身心障礙手冊，發現時身上只剩371元，無法說清楚贓款去處，訊後依竊盜罪嫌送辦。

    另外，該店上月20日被偷走愛心箱，警方已在5月11日逮獲竊嫌，兩名竊嫌並不同人，強調針對竊盜案件絕不寬貸，必將嚴查到案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播