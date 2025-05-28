成大學區又傳汽車暴衝先撞傷1騎士 再撞進餐飲店幸店內無人

27歲伍姓女子駕車失控撞進台南東區育樂街上一家餐飲店，幸當時店內無人，未造成店家傷亡。（圖：民眾提供）

2025/05/28 16:56

〔記者王俊忠／台南報導〕今（28）日下午1點許，1名27歲的伍姓女子駕駛轎車從台南東區成大學區育樂街內一棟住宅大樓地下停車場駛出，在等待欄杆打開後，暫停在車道斜坡的伍女座車疑操作不當、急駛而出，撞上經過的1輛機車，19歲的葉姓男機車騎士受傷，伍女座車再撞進對面1家肉燥飯餐飲店，幸當時店內午休無人，伍女肇事原因由警方進一步調查中。

起初傳出駕車肇事者又是老人家，轄區市警一分局交通分隊調查澄清肇事者不是老人家。

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據查，案發地是成大學區裡的育樂街，當時伍姓女子駕駛轎車從大樓地下停車場斜坡車道要外出，在等待電動欄杆打開後，伍女疑操作不慎，車子急駛而出，撞上沿育樂街向西方向行駛的葉男機車，葉男被撞的右腳擦挫傷、意識清醒，消防局救護車將他送醫治療。

伍女座車撞上葉男後，再往對面的1家餐飲店撞進去，幸當時店內午休，沒有客人等人員在內，不過店內生財工具慘遭撞毀、同時波及停在育樂街上的兩輛機車。警方為伍女與葉男兩人做酒測，酒測值都是零。

一分局警方呼籲，駕駛人駕駛車輛啟駛，應注意車前狀況，並熟悉相關車輛機械操作，如遇失控應冷靜處理，適時將車輛停妥，避免波及其他用路人，保障你我與大家生命財產安全。

27歲伍姓女子駕車失控撞進台南東區育樂街上一家餐飲店，幸當時店內無人，未造成店家傷亡。（圖：民眾提供）

27歲伍姓女子駕車失控撞上行經台南東區育樂街的葉姓男機車騎士，造成葉男腳部受傷。（圖：民眾提供）

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