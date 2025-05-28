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    聯結車闖紅燈又佔行穿線買檳榔 警連開2罰單最高可罰6600元

    聯結車駕駛直接將車停在路口，下車走到檳榔攤買檳榔，車身幾乎佔據一個車道，還停在行穿線上，後方車輛全被堵住。（記者鄭淑婷翻攝）

    聯結車駕駛直接將車停在路口，下車走到檳榔攤買檳榔，車身幾乎佔據一個車道，還停在行穿線上，後方車輛全被堵住。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/05/28 16:21

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有聯結車駕駛貪圖方便，直接將車停在路口，下車走到檳榔攤買檳榔，車身幾乎佔據一個車道，還停在行穿線上，後方車輛全被堵住，駕駛離譜行徑被拍下PO上臉書爆料公社，桃園警分局依影像通知駕駛人說明，經查證駕駛有佔據行穿線、闖紅燈等違規，已對他開出2張罰單，最高可裁處6600元罰鍰。

    警方表示，該駕駛違停在行穿線且車身已越線屬闖紅燈，下車後朝著一旁檳榔攤走，疑似要去買檳榔，誇張行徑被其他駕駛人錄下貼網，已依影像通知駕駛人說明並開罰，依據道路交通管理處罰條例規定，闖紅燈可處1800元以上至5400元以下罰鍰，另於禁止臨時停車處所停車，可處600元以上1200元以下罰鍰，該聯結車闖紅燈加上行穿線違停，最高面臨6600元罰鍰。

    警方表示，大型車容易有視線死角及內輪差等問題，呼籲民眾要保持距離，以策安全，將持續針對大型車輛超速、闖紅燈、不依照路線行駛、超載等相關違規加強稽查取締告發，以維護交通安全。

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