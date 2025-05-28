碎屍魔張介宗不認罪竟稱「殺她們幹嘛」 雄院裁定續押

張介宗開庭時稱「殺人沒好處，殺她們幹嘛」。（資料照）

2025/05/28 16:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄碎屍魔張介宗（羈押中）涉嫌連續殺害75歲黃姓兄嫂、友人張婦及71歲趙林姓婦人並分屍，雄檢今天起訴後移審高雄地院，地院下午3點召開接押庭時，張介宗否認殺人並稱「她們是我朋友，殺了她們對又沒好處，殺她們幹嘛？」法官仍依涉犯殺人重罪裁定羈押禁見。

張介宗出庭時戴著口罩、頂著三分頭，神色不見緊張，他疑似重聽，聽不清楚法官問題，最後配戴耳機應訊。面對法官詢問他為何犯案時，他直指被害的3名婦人身材體型都比他大，他如果真的有殺人，為何鄰居沒有聽到尖叫聲，且自己和被害的張、趙林兩婦人是朋友，殺她們又沒有拿到好處，沒有殺她們的動機，不可能殺人。

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法官問他，為何拿黃姓兄嫂的郵局提款卡去領錢，張介宗辯稱，是兄嫂拿卡片給他，叫他去領錢買油漆，不然他哪來的密碼取款；至於他拿張婦的敬老卡去坐捷運、搭渡輪，他則辯稱敬老卡是他在家門口撿到的，應該是張婦離開他家時掉在門口，他撿到卡片要拿去還張婦，才會坐捷運和渡輪，法官追問：「你有親眼看到她走出去？」，張介宗回答：「對，我看她走出我家門口」。

法官詢問檢辯雙方續押張介宗有什麼意見時，檢察官則認為，張介宗被警方拘捕前，曾將一把藍色菜刀和寫有被害人名字的字條丟棄，有滅證之虞，也有高度逃亡可能，加上他連續殘殺3名被害人的時序遞減，交保後恐有再犯之虞；張介宗回答，如果他要跑，第一次警察上門時他就跑掉了，他壓根沒有殺人，沒有逃跑的理由，字條部分只是「練字」亂寫的，跟殺人案無關，羈押期間，他也沒有跟任何家人連絡過，希望法官不要再羈押他。

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