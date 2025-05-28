警勸阻闖紅燈男子遭辱祭出「大外割」挨告 逆轉改判無罪確定

「大外割」示意圖與新聞無關。（翻攝自爆廢公社）

2025/05/28 16:20

〔記者楊國文／台北報導〕新北市警察局淡水分局吳姓員警前年執勤時，發現高姓男子闖紅燈，上前勸導時遭辱罵「神經病」並欲離去，爭執過程吳員以柔道「大外割」將高男壓制，並以侮辱公務員罪送辦，高亦提告傷害罪，一審依公務員假借職務機會犯傷害罪判吳員3月徒刑、緩刑2年；上訴後，高等法院認為，員警執勤可訂定明確、可遵循的「強制力控制層級表」，吳員面對高男拒不配合等情況，屬第五級，得以危害較小的警察逮捕術（如大外割）加以因應，改判無罪確定。

另外，一審判高涉侮辱公務員罪，判拘役10天、可易科罰金、緩刑2年，但高院認為，依據憲法法庭最新的「113憲判第5號」判決意旨，侮辱公務員罪成立的要件，應限於對公務員當場侮辱的主觀目的，但高是出次一時情緒反應而辱罵吳員，其行為不罰，也改判無罪確定。

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此案源於，新北市政府警察局淡水分局水碓派出所吳姓員警於2023年4月13日下午從事巡邏勤務時，行經新北市淡水區中山北路1段與大信街24巷口，看見高姓民眾闖紅燈，即上前告知他違規，要求出示身分證件，但高男不理會，欲離開現場，吳員阻擋高離去，高心生不滿，以「不要玩這個啦、你神經病喔」等話侮辱吳員。

吳員認為高有侮辱之意，以手抓握高的手腕阻止其離去，但高仍不斷移動身體、要求吳員將手放開，吳因此以柔道的「大外割」壓制高，導致高跌倒在地，受有左側脛骨骨折、左側腓骨骨折等傷害，因高叫喊「我的腳已經斷了啦」等話，吳員電請救護車將高送醫急救。

事後，士林地檢署認為吳員涉嫌傷害罪、高涉犯刑法第140條當場侮辱公務員罪，將2人均起訴。

士林地院將吳員判刑3月，緩刑2年，高判拘役10日，緩刑2年。上訴後，高院等院認為，判斷警察等執法人員使用強制力否合理時，必須從一個身歷其境的警察觀點加以判斷，應訂定判斷標準相對明確、可資遵循的「強制力控制層級表」，使警察在選擇運用強制力時，有所依循，能夠採取最適合的強制力層級回應，做為有無逾越比例原則的判斷依據。

高院認為，依當時高闖紅燈、對吳員的告知不會且有意離去的狀況下，吳在不得已的情況下，加上高出言辱罵，符合「現行犯」的要件，吳當時在不得已的情況下，仍捨棄使用警棍、辣椒水等對人體危害性較大的器具，採取危害較小的警察逮捕術（即大外割）制伏高，該強制力雖造成高受傷，但依照「強制力控制層級表」第五級的判斷準據，未逾越必要的程度，屬依法執行而得以阻卻違法，不構成傷害罪，因此改判無罪確定。另外，高無主觀的侮辱之意亦判無罪確定。

吳員使出柔道「大外割」壓制，屬於第五級，雖造成高男傷勢，但未逾越必要程度，因此判無罪確定。（記者楊國文翻攝）

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