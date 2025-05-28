碎屍魔張介宗死不認罪沒用 高大成曝3大致命證據

碎屍魔張介宗死不認罪，高大成指檢警分析出屍塊、兇刀、血跡等3大證據，是鐵證如山、罪證確鑿。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/28 16:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄碎屍魔張介宗涉嫌連續殺害黃姓兄嫂、友人張婦及趙林姓婦人，將3人分屍棄屍，但他落網後至今仍矢口否認殘殺人，檢方今依殺人等罪起訴求處3個死刑，對此，法醫高大成表示，檢警尋獲部分屍塊、找到兇刀、血跡，並透過屍塊鑑定3婦已死，即使張嫌堅不吐實，透過3大鑑定，仍是罪證確鑿，「判死刑剛好！」

針對連環殺人碎屍案，警方尋獲76塊屍塊，其中有39塊是林婦殘骸，2塊是張婦的屍塊，最早遇害的兄嫌大嫂一直沒被發現，也於（遇害日起算）90後在高雄港26號碼頭岸邊找到頭顱。

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高大成指出，以前常看到這類案件的兇嫌不承認殺人，要判死刑很難，但現在針對尋獲屍塊，可鑑定是生前或死後切下，依據切口是否平整，如果生前會亂動則不平、死後則平整，或是切面是否能找到細小血管，可判斷當時是否有收縮功能，研判死亡與否。

另外尋獲屍塊組織部位，為是心、肝等致命處，尤其心臟不易腐爛等特性，都可研判被害人是否已死亡。

高大成分析，檢警也發現沾有林婦、張婦生物跡證的兩把凶刀，成功比對出林婦的兩塊屍塊上，吻合牛排刀不規則的鋸齒工具切痕，以及勒死上張婦的紅布條上有發現生物跡證，張嫌住處也有被害人血跡，可說是找到兇刀、被害人血跡，也證明3人死亡，是罪證確鑿。

高大成進一步認為，張嫌本性兇殘，年輕時曾犯下搶奪、強暴等罪嫌被軍法判刑關20多年，這次因仇恨殘殺大嫂，讓他殺人上癮，覺得獲利又沒被發現，再殘殺2名婦人，如果沒被發現，說不定可能繼續犯案，也懷疑他可能也犯下其他殺人未被發現，建議再查失蹤人口，強調張嫌「被判死刑剛好，免得出來害人！」

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