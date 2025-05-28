台中警攜手地政機關反詐 阻止「台版地面師」橫行

台中市第一分局27日拜訪中興與中山地政務所。（警方提供）

2025/05/28 15:59

〔記者許國楨／台中報導〕不動產詐騙手法不斷翻新，台中市第一分局積極應對，27日由分局長尤啓南率隊拜訪中興與中山地政事務所，與林建伸、賴鳴美兩位主任深度交流，主動出擊建立與地政系統間的合作平台，啟動「反詐策略聯盟」模式，不讓「台版地面師」詐騙持續橫行。

所謂「地面師詐騙」，源自日劇劇情，詐騙集團假冒地政士、買賣雙方，甚至冒用身分過戶不動產，竊取民眾財產所有權或藉機收取代辦手續費，造成重大財物損失；根據相關統計資料指出，截至今年3月底為止，「台中市危險及老舊建築物」（簡稱「危老建築」）重建核准案件總數達697件，位居全國第二。

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也因此房地產交易看重於區域特性與都市計畫發展潛力，能創造相當可觀價值，所以「地面師詐騙」近期也成為詐騙集團積極鎖定目標的手法之一。

尤啓南表示，所謂「地面師詐騙」是指詐團假冒代書、買賣雙方或冒用身分辦理不動產過戶手續，藉此竊取民眾不動產所有權或誘騙代辦手續費，造成重大財損，此次聯繫行動不僅深化警政與地政合作關係，也開啟「地政防詐+警政偵詐」的雙向聯動模式。

雙方就「高風險案件通報」、「資料查核流程強化」、「防詐警語海報張貼」及「聯合宣導策略」等議題進行深度會談，未來將共同規劃宣導活動，從強化「地政防詐教育」著手，落實防詐作為，包括推動申辦「地籍異動即時通」、「指定送達處所」及「住址隱匿」等3大防詐機制。

至於詐騙集團常見的手法包括「假冒公務人員」、「誘導抵押貸款」及「轉移資產」等，市民申辦或從事各類不動產交易活動時，應隨時提高警覺，審慎處理個人資料，避免隨意提供個人財產資訊，特別是不動產相關文件，務必申辦「地籍異動即時通」作為警示工具，當不動產有異動時，才能即時獲得通知。

最後建議民眾可以透過諮詢專業人士，在進行不動產交易或貸款時，諮詢有合格證照的地政士或律師，以確保財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方攜手地政事務所啟動「反詐策略聯盟」，不讓「台版地面師」詐騙持續橫行。（警方提供）

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