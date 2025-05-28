南投建築工人跌倒 裸露鋼筋插進眼窩意識不清送醫

南投竹山有建築工人跌倒，竟遭豎立在工地的裸露鋼筋插進眼窩，當場血流如注。（南投縣消防局提供）

2025/05/28 15:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕電影「絕命終結站」翻版，南投竹山鎮1處建築工地，今近午34歲工人作業不慎跌倒，結果面部朝下竟遭豎立在工地的裸露鋼筋插進眼窩，深度達5、6公分，當場血流如注，救護人員到場緊急包紮止血，雖工人仍有呼吸心跳，但頭部外傷、意識不清，現已送醫搶救。

收治的竹山秀傳醫院表示，傷者到院後昏迷指數只剩3，在進行檢查時呼吸心跳一度停止，經CPR才搶救回來。

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由於傷者左眼遭鋼筋刺入傷及腦部，造成頭部重創，顏面骨也骨折，經醫師評估暫時不適合開刀，現已插管並在加護病房觀察。

院方也說，經電腦斷層檢查，確認傷者眼球完整，並未遭鋼筋插入，至於視力功能是否能維持，仍待後續治療評估。

南投縣消防局表示，事發在建築工地的2樓台，由於現場鋼筋裸露，救護環境極不安全，為防救難人員搶救時受傷，便透過器材車進行吊掛，將傷者從2樓運送至地面，再緊急處置送醫，並提醒建築工地多隱藏危險因子，現場人員應做好自身防護，以維作業安全，降低受傷風險。

南投竹山有建築工人跌倒，遭豎立在工地的鋼筋插進眼窩重傷命危，救難人員為避免在裸露鋼筋環境受傷，還出動器材車吊掛傷者。（南投縣消防局提供）

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