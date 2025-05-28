恐怖情人求復合日夜緊迫盯梢 警4度勸離不從當場逮捕

黃姓男子苦求前女友復合不成，竟日夜到女友住處樓下緊迫盯梢，女友4度報警勸離不成，橋頭地院依跟蹤騷擾罪判處黃男拘役55日。（資料照）

2025/05/28 15:53

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市黃姓男子苦求前女友復合不成，竟日夜到對方住處樓下緊迫盯梢，女方4度報警勸離不成，警方當場將他逮捕送法辦，橋頭地方法院依跟蹤騷擾罪判處拘役55日，可上訴。

判決指出，27歲黃男與A女曾為情侶，2人因分手鬧得不愉快，去年9月26日23時起至9月27日12時17分止，黃男反覆且持續撥打IG通話予A女，並以盯梢、守候之方式接近A女位於高雄市的住處。

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A女雖明示拒絕並於去年9月27日9時許報警處理，警方到場勸離黃男後，但他仍多次返回A女住處樓下，使A女心生畏怖，足以影響其日常生活及社會活動。黃去年9月27日12時17分許仍在A女住處附近徘迴，被警方當場以現行犯逮捕。

其間，被害女子曾傳訊給黃男：「請你離開」、「不要再出現了」、「過好你自己的生活不要再來打擾我了拜託」、「你剛剛情緒失控我真的陰影很深也很害怕你會突然動手」

黃男則不罷手，從白天守到黑夜，又從暗夜等到天明，回訊「我在樓下等你」、「你到底在幹嘛」、「天亮了」等訊息，一定要等到A女下樓收下他送的禮物，把A女嚇到「你不用這樣」、「太誇張了！」。

橋頭簡易庭法官，審酌被告不思以理性方式與告訴人溝通，違反告訴人之意願，顯見其自我控制能力甚差，漠視法律規範，仍未與被害人達成調解，依跟蹤騷擾罪判處拘役55日，可易科罰金55000元。

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