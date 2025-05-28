高雄4月遭詐逾9億 近5成為假投資

高雄市警察局長林炎田表揚金融機構協助攔助民眾遭受詐騙。（高雄市警察局提供）

2025/05/28 15:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕詐騙猖獗，高雄市警察局今（28）日公布今年4月受理的詐欺案共1978件，財損金額9億896萬元，其中假投資占49.59%最高；1至4月成功攔阻民眾臨櫃提匯款案件833件，金額近5億5800萬元。

高雄市警察局長林炎田指出，根據警政署「打詐儀錶板」數據顯示，今年4月高雄市受理詐欺案共1978件，財損金額9億896萬元，詐騙手法前5名依序為假投資、假交友（投資詐財）、解除分期付款（騙賣家）、假網拍及色情應召。

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此外，高雄市1至4月成功攔阻民眾臨櫃提匯款被害案件833件、攔阻金額5億5741萬9397元，攔阻績效與去年同期的584件、攔阻金額2億6009萬6190元相較，件數增加249件，攔阻金額增加2億9732萬3207元，顯示在聯防攔阻機制下，透過警方與第一線金融機構行員的積極防詐介入與後臺AI系統持續升級下，整體攔阻效能大幅提升。

其中高雄各家郵局成功攔阻22件，即時攔下2956萬590元，攔阻次數最多，尤以中華郵政新興郵局表現最為亮眼。

林炎田表示，警方積極查緝車手機房，主動拘提、建請聲押並溯源，展現強勢打詐的「態度」與「決心」， 今年1至4月間共查獲集團性詐欺124件1028 人、查扣不法所得1億7058萬元餘元，較去年同期增加37件132人。

再次呼籲民眾不可輕信來源不明投資管道或網路連結，時刻謹記「反詐五不」原則，不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，若發現受騙，應立即撥打165反詐騙專線或110報警，並尋求專業協助以爭取黃金48小時內止損。

高雄市今年1至4月查獲的詐騙案件、人數和金額。（高雄市警察局提供）

高雄市今年1至4月攔阻詐騙案及財損金額。（高雄市警察局提供）

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