為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄4月遭詐逾9億 近5成為假投資

    高雄市警察局長林炎田表揚金融機構協助攔助民眾遭受詐騙。（高雄市警察局提供）

    高雄市警察局長林炎田表揚金融機構協助攔助民眾遭受詐騙。（高雄市警察局提供）

    2025/05/28 15:25

    〔記者許麗娟／高雄報導〕詐騙猖獗，高雄市警察局今（28）日公布今年4月受理的詐欺案共1978件，財損金額9億896萬元，其中假投資占49.59%最高；1至4月成功攔阻民眾臨櫃提匯款案件833件，金額近5億5800萬元。

    高雄市警察局長林炎田指出，根據警政署「打詐儀錶板」數據顯示，今年4月高雄市受理詐欺案共1978件，財損金額9億896萬元，詐騙手法前5名依序為假投資、假交友（投資詐財）、解除分期付款（騙賣家）、假網拍及色情應召。

    此外，高雄市1至4月成功攔阻民眾臨櫃提匯款被害案件833件、攔阻金額5億5741萬9397元，攔阻績效與去年同期的584件、攔阻金額2億6009萬6190元相較，件數增加249件，攔阻金額增加2億9732萬3207元，顯示在聯防攔阻機制下，透過警方與第一線金融機構行員的積極防詐介入與後臺AI系統持續升級下，整體攔阻效能大幅提升。

    其中高雄各家郵局成功攔阻22件，即時攔下2956萬590元，攔阻次數最多，尤以中華郵政新興郵局表現最為亮眼。

    林炎田表示，警方積極查緝車手機房，主動拘提、建請聲押並溯源，展現強勢打詐的「態度」與「決心」， 今年1至4月間共查獲集團性詐欺124件1028 人、查扣不法所得1億7058萬元餘元，較去年同期增加37件132人。

    再次呼籲民眾不可輕信來源不明投資管道或網路連結，時刻謹記「反詐五不」原則，不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，若發現受騙，應立即撥打165反詐騙專線或110報警，並尋求專業協助以爭取黃金48小時內止損。

    高雄市今年1至4月查獲的詐騙案件、人數和金額。（高雄市警察局提供）

    高雄市今年1至4月查獲的詐騙案件、人數和金額。（高雄市警察局提供）

    高雄市今年1至4月攔阻詐騙案及財損金額。（高雄市警察局提供）

    高雄市今年1至4月攔阻詐騙案及財損金額。（高雄市警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播