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    轎車國1中壢路段內側鬼切撞擊廂型車180度轉彎 幸都繫安全帶無人傷

    圖中黑色轎車國1中壢路段內側鬼切撞擊廂型車180度大轉彎，撞擊銀色廂型車。（記者李容萍翻攝）

    圖中黑色轎車國1中壢路段內側鬼切撞擊廂型車180度大轉彎，撞擊銀色廂型車。（記者李容萍翻攝）

    2025/05/28 15:46

    〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號北向59.9公里中壢路段26日晚上10時許發生2輛車碰撞事故，國道警方到場處理，經查21歲鍾姓男子駕駛小黑色轎車，行駛於內側車道，欲變換至右方車道，疑似因變換車道不當，導致車輛失控，碰撞到行駛在外側車道的61歲邱姓男子駕駛的銀色廂型車，整輛車180度轉彎，幸好雙方皆有依規定繫上安全帶，無人受傷，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

    有網友將行車記錄器所拍下的事故過程PO在社群平台，影片中只見鍾男行駛於國道1號北向中壢路段內側車道，全線共4車道，鍾男欲變換至右方車道，疑似因變換車道不當，先撞擊1車導致車輛失控，再碰撞到行駛在外側車道的邱男，所幸雙方有依規定繫上安全帶，無人受傷。

    國道警方今日呼籲，駕駛應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

    圖中黑色轎車國1中壢路段內側鬼切撞擊廂型車180度大轉彎，銀色廂型車衰被撞。（記者李容萍翻攝）

    圖中黑色轎車國1中壢路段內側鬼切撞擊廂型車180度大轉彎，銀色廂型車衰被撞。（記者李容萍翻攝）

    圖中黑色轎車國1中壢路段內側鬼切撞擊廂型車180度大轉彎，撞擊銀色廂型車。（記者李容萍翻攝）

    圖中黑色轎車國1中壢路段內側鬼切撞擊廂型車180度大轉彎，撞擊銀色廂型車。（記者李容萍翻攝）

    圖中黑色轎車國1中壢路段內側鬼切撞擊廂型車180度大轉彎，銀色廂型車衰被撞。（記者李容萍翻攝）

    圖中黑色轎車國1中壢路段內側鬼切撞擊廂型車180度大轉彎，銀色廂型車衰被撞。（記者李容萍翻攝）

    圖中黑色轎車國1中壢路段內側鬼切撞擊廂型車180度大轉彎，撞擊銀色廂型車。（記者李容萍翻攝）

    圖中黑色轎車國1中壢路段內側鬼切撞擊廂型車180度大轉彎，撞擊銀色廂型車。（記者李容萍翻攝）

    圖中黑色轎車國1中壢路段內側鬼切撞擊廂型車180度大轉彎，撞擊銀色廂型車。（記者李容萍翻攝）

    圖中黑色轎車國1中壢路段內側鬼切撞擊廂型車180度大轉彎，撞擊銀色廂型車。（記者李容萍翻攝）

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