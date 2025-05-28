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    外籍英文補教師化身大麻製造師 保三警搗破3製毒工廠

    外籍補教師金姓、聖姓及台籍馬姓男子共組大麻製毒集團，並且在網路販售，警方查獲大麻292株，成品、半成品及大麻種子近2公斤。（記者陸運鋒翻攝）

    外籍補教師金姓、聖姓及台籍馬姓男子共組大麻製毒集團，並且在網路販售，警方查獲大麻292株，成品、半成品及大麻種子近2公斤。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/05/28 14:34

    〔記者陸運鋒、林嘉東／新北報導〕外籍英文補教師金姓、聖姓及台籍馬姓男子共組大麻製毒集團，並且在網路販售，保安警察第三總隊第一大隊執行2波攻堅行動，搜索3處製毒工廠，共查獲大麻292株，成品、半成品及大麻種子4公斤多，黑市價格逾2千萬元。其中，金嫌早在8年前就因種植大麻被判處有期徒刑7年，但逃亡期間仍在販售大麻，警方今宣布瓦解該製毒集團。

    據了解，尼泊爾籍50歲金嫌還未來台之前，曾在家鄉學得種植大麻技術，來台在新北市林口區教英文後，在某次開毒品派對時，結識在新北市淡區教英文的墨西哥籍43歲聖姓男子及台籍42歲馬姓男子，因3人都是教英文的補教老師，因此一見如故，而金嫌還將種植大麻技術傳授給聖嫌。

    專案小組發現，金嫌及聖嫌利用其外籍人士身分檢警難以查緝之便，負責栽種製造大麻後，再由馬嫌於通訊軟體以「派對」、「團購」等代號，向朋友圈以1克1200至1500元兜售大麻，時間長達約4年。

    保三總隊第一大隊表示，接獲情資掌握聖嫌於新北市淡水區從事栽種、製造大麻等行為，立即與雙北、桃園警方共組專案小組，並報請士林地檢署指揮偵辦，先於去年11月展開第一波搜索行動，查獲大麻植株103株、乾燥大麻成品、半成品2362公克、栽種器具一批等證物，聖嫌訊後裁定收押禁見。

    經擴大追查後，發現該大麻植株及毒品製造器具，皆由聖嫌的師父金嫌所提供，而金嫌曾在2017年因栽種製造大麻遭逮，被判處有期徒刑7年定讞，但因未到案執行遭桃園地檢署發佈通緝，但金嫌不知悔改，仍透過馬嫌接濟並租下高級社區大樓及透天房屋栽種大麻。

    檢警掌握此訊息，見時機成熟後展開第二波行動，持搜索票至新北市林口區及桃園市龜山區執行搜索，再度查獲大麻植株189株、大麻成品、半成品16552.5公克、大麻種子10.5公克及栽種設備一批，並將金、馬嫌查緝到案。警詢後依毒品危害防制條例製造、販賣罪嫌移送士林地檢署偵辦，而金嫌因前案未到案直接發監執行，馬嫌則裁定收押禁見。

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    警方執行2波攻堅搜索3處製毒工廠，共查獲大麻292株，成品、半成品及大麻種子4公斤多，黑市價格逾2千萬元。（記者陸運鋒翻攝）

    警方執行2波攻堅搜索3處製毒工廠，共查獲大麻292株，成品、半成品及大麻種子4公斤多，黑市價格逾2千萬元。（記者陸運鋒翻攝）

    保三總隊第一大隊接獲情資後，執行2波攻堅搜索3處製毒工廠。（記者陸運鋒翻攝）

    保三總隊第一大隊接獲情資後，執行2波攻堅搜索3處製毒工廠。（記者陸運鋒翻攝）

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