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    同樣自中國輸入「30公分好棒棒」 台南判有罪 彰化判無罪

    鹿鞭屬於藥品，沒有衛 福部核准不能進口。（圖為示意圖，與本案無關，資料照）

    鹿鞭屬於藥品，沒有衛 福部核准不能進口。（圖為示意圖，與本案無關，資料照）

    2025/05/28 14:39

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕台南的張男進口1盒「30公分好棒棒」，遭財政部台北關務署開箱查驗，並經衛福部中醫藥司函覆指，該貨品成分有中藥材人參、枸杞、黃精與鹿鞭等，而鹿鞭屬於藥物、不是食物，因此台南地院依過失輸入禁藥罪，判張男拘役40日。但同樣的情況發生在彰化的陳男，檢方依《藥事法》「未經核准擅自輸入禁藥罪」起訴，但經衛福部鑑定，「鹿鞭」藥品已製成錠劑難以鑑定成分，在無法實際檢出鹿鞭的成分的情況下，法官判處陳男無罪。

    兩案的「30公分好棒棒」都來自中國，號稱是「壯陽藥」，均由財政部關務署查獲，因產品說明書有中藥材─鹿鞭，含有此藥材的藥物必須有國內主管機關核准輸入，兩人都違反《藥事法》，而檢方循訂單找出台灣可能買家，再依《藥事法》「未經核准擅自輸入禁藥罪」起訴。

    台南的張男供稱，他不知鹿鞭是藥品，也不知這並非衛福部食藥署列管的食物品項，以後不會再犯，他請求法官輕判。法官判張男拘役40日，並接受3場法治教育。

    彰化的陳男矢口否認購買「30公分好棒棒」仍被檢方起訴。但該案進入法院審理時，為確定是否含有鹿鞭藥物，將產品送往衛福部檢驗，經衛福部函覆指出，雖然外包裝標示含「人工養梅花鹿鞭」，藥品已製成錠劑，無法實際檢出鹿鞭成分，除非有扣到原料藥材可能可以檢驗，或是有製程資料等可以比對，否則尚難檢驗是否含有「鹿鞭」等，不能證明陳男有擅自輸入禁藥，判處無罪。

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