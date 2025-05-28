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    柯文哲等4人續押 合議庭：被告說詞與共犯、證人供述均有差異

    台北地方法院昨傳喚在押的前台北市長柯文哲。（資料照）

    台北地方法院昨傳喚在押的前台北市長柯文哲。（資料照）

    2025/05/28 12:37

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積率等弊案，昨天裁定前台北市長柯文哲、威京集團總裁沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等4名在押被告，自6月2日起，延押禁見2個月。裁定理由出爐，柯文哲等4人的說法，與同案共犯、證人的說詞均有差異，依目前審理進度，尚有諸多證人亟待傳喚到庭，交保、限制住居等替代處分，無法確保其不會勾串共犯與證人的可能性，仍有羈押的必要，因此裁定延押2個月並接止接見、通信。

    合議庭審酌，4人涉犯罪名分別為違背職務收賄罪或圖利罪等，最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，檢察官並求處重刑，將來若經判有罪判決確定，基於人性畏罪心理，依4人的身分地位、經濟能力，有相當理由足以認定有動機潛逃海外以規避審判、刑罰之虞。

    裁定指出，依目前的審理進度，柯文哲等4人與共犯、證人的供述均有差異，辯護人又爭執證人於廉政署詢問、北檢偵訊筆錄的證據能力，除了已調閱數量相當龐大的廉詢、偵訊錄音錄影光碟，並聲請勘驗，檢察官、辯護人也已聲請傳喚為數不少的證人。

    合議庭依這些聲請，已盡速擬定審理計畫，但因卷宗繁雜、共犯甚多，依據目前的審理進度，即便已經密集進行交互詰問程序，仍有諸多證人亟待傳喚到庭，尚需相當時間審理，案情仍有晦暗不明的高度可能。

    裁定指出，柯文哲等人自今年1月2日羈押迄今，並沒有其他情事足以認定羈押的原因及必要性，有何消滅或變更的情形，因此羈押原因仍然存在，衡量本案犯罪情節對社會的危害性不輕、犯行分工程度、國家刑罰權公益、被告的人身自由利益後，認為交保、限制住居等其他處分，尚無法達到防止逃亡或勾串可能性的效果，有繼續羈押的必要，因此裁定柯文哲等4人自6月2日起，延長羈押2月並禁止接見、通信。

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