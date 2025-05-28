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    嘉市國小校門口出現「拍拍怪人」、陌生男躲廁所 校方加強巡邏

    嘉市傳出國小有陌生男子在校園外牆探頭探腦，還有人躲在學校廁所內情形，校方已與警方聯繫、加強巡邏注意。（記者王善嬿攝）

    嘉市傳出國小有陌生男子在校園外牆探頭探腦，還有人躲在學校廁所內情形，校方已與警方聯繫、加強巡邏注意。（記者王善嬿攝）

    2025/05/28 12:35

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名網友在社群媒體Threads貼文，嘉市國小前疑似出現「拍拍怪人」，一名中年男子拿手機在垂楊國小前拍學校圍牆，拍完又在外牆探頭探腦。嘉市警察局第一分局長榮派出所今表示，依據網友貼文，今上午已調閱學校監視錄影畫面，該男子僅路過校外人行道，並無偷拍、不法行為，已與學校建立聯繫管道，加強巡邏，後續校方如發現可疑人士，依法辦理。

    垂楊國小校長邱家偉表示，接獲民眾反映後，已報警並回報嘉義市政府教育處，今警方到校調閱監視錄影畫面，未發現該名男子有不法舉動。學校後續已加強保全巡邏，以及透過校外監視錄影畫面注意是否有可疑人士徘徊，並請各門口導護老師執勤時注意，如發現可疑人士，應立即回報學務處。

    僑平國小近日有陌生男子躲在廁所逾半小時情形，校方已擷取監視錄影畫面，張貼於廁所、校內，提醒民眾、學童注意。

    校長何憲昌表示，約2個星期前，學校人員發現一名陌生男子在靠近操場的廁所一待就超過半小時，最久待了約1小時，因不瞭解其動機，目前請保全加強巡邏，也張貼告示、提醒民眾注意，最近2個星期已沒有再看到此男子。

    何憲昌說，已連繫轄區派出所加強校園周邊巡邏，並請老師、學童注意周圍環境，保護自身安全。

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