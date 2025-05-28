民眾街頭直擊！台中毒犯開贓車攜毒拒檢狂竄 警掏槍喝令下車逮人

警方掏槍喝令羅男下車。（警方提供）

2025/05/28 14:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方前天深夜巡邏時，發現一輛贓車大搖大擺行駛在路上而攔查，只見羅姓駕駛因攜毒心虛突猛催油門狂竄，員警緊跟趁機加速剪車攔截，過程中甚至拔槍喝令羅男下車，場面一度緊張，也讓目擊民眾看得血脈賁張，警方隨後將羅男自車內揪出壓制逮捕，還起出安毒，詢後依法送辦。

台中市第六分局市政所員警劉宥佐、林郁翔，當天深夜巡經西屯區文心路二段時，發現一輛自小客貨車形跡可疑，經比對後確認為通報失竊車輛，立即上前攔查，未料56歲駕駛羅姓男子竟猛踩油門加速逃逸，警方立刻尾隨在後，經過一段緊迫盯人並實施口袋戰術包抄後，趁贓車減速之際順勢「剪車」堵截。

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警方隨後掏槍戒備並喝令羅男下車，順勢壓制羅男時，只見神情顯得錯愕的他，眼神游移、反應遲緩，整體舉止恍惚失措，肢體動作僵硬，異常模樣引起員警高度警覺，立即展開後續調查及查驗，果然在車內座位夾層發現一包安非他命（0.69公克）與吸食器，全數查扣。

羅男當場被銬捕，全案詢後依竊盜及毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦；第六分局長周俊銘強調，警方將持續強化夜間巡邏與可疑車輛查察，針對易發生竊案及毒品交易之熱點加強防制作為，展現打擊不法決心，也呼籲民眾提高防竊與反毒意識，若發現可疑人車或異常情況立即通報110，警民合作有效遏止犯罪，共同維護社區治安與市民安全。

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警方當街逮捕羅男。（警方提供）

警方將羅男帶回偵辦。（警方提供）

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