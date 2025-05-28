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    港女來台觀光卻到商場偷名牌皮帶 被逮辯稱「忘記付錢」

    警方到飯店帶回涉行竊的李女。（記者姚岳宏翻攝）

    警方到飯店帶回涉行竊的李女。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/05/28 12:36

    〔記者姚岳宏／台北報導〕44歲香港籍李姓女子來台觀光，昨天下午獨自前往台北市中山區樂群三路「忠泰樂生活」商場購物，竟偷走精品店的皮帶，店家發現皮帶不見報警，警方調閱監視器畫面，一路追到李女下榻飯店，在大廳等她下來吃晚餐時，將她帶回派出所，李女雖稱當時是「忘記付錢」，也馬上回去付錢與店家達成和解，但竊盜是公訴罪，警方仍將全案函送法辦。

    台北市中山警分局大直派出所昨天下午2時許接獲商場櫃位報案稱遭竊，需警方到場協助，櫃位人員告訴警方是價值約新台幣6500元的anine bing NICOLA皮帶遭竊，經詢問並調閱監視器釐清，發現是昨天下午1時許遭一名女子將皮帶放入包包帶出商場。

    警方鎖定涉嫌人去向，前往她就在附近投宿的飯店找人，警方在大廳埋伏，昨天傍晚6時許，李女與先生下樓要去吃晚餐時，請她配合至派出所完成筆錄，據悉，來台觀光的李女稱當時是忘記付錢，還立刻回去店內結帳，但監視器清楚拍下她趁店員不注意時，將皮帶放至包包後離去，警方詢後仍依竊盜罪函送台北地檢署偵辦。

    香港籍李女偷走價值6500元的anine bing NICOLA名牌皮帶。（記者姚岳宏翻攝）

    香港籍李女偷走價值6500元的anine bing NICOLA名牌皮帶。（記者姚岳宏翻攝）

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