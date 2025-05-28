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    獨家》花蓮文化局長吳勁毅帳戶有上千萬不明款項 一併究辦財產來源不明罪

    花蓮縣政府文化局長吳勁毅（中）遭廉政署約談。（民眾提供）

    花蓮縣政府文化局長吳勁毅（中）遭廉政署約談。（民眾提供）

    2025/05/28 11:37

    〔記者林慶川／台北報導〕花蓮地檢署偵辦花蓮縣政府文化局長吳勁毅涉弊案，今清晨以涉犯貪污等罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押吳及行政暨文化設施科長曾俊翔，據了解，吳除涉嫌圖利特定廠商、小額採購申報不實及公務車私用外，還被查出帳戶內有上千萬元不明款項，因吳交待不清來源，因此已一併被究辦財產來源不明罪。

    據了解，檢調偵辦吳勁毅涉圖利特定廠商的部份，主要是花蓮縣文化局在112年4月18日召開「美崙溪畔日式宿舍群委託經營管理」評選會議，評選結果由「誠食生活家有限公司」得標。

    此日式宿舍群即目前的「將軍府1936園區」，業者得標後，因部份設施不符合相關法規，遲遲無法營運，文化局疑違背相關法令，放行業者於113年3月25日試營運，並於同年4月1日正式開幕，檢方昨有約談任姓業者到案，但訊後請回，涉弊案情有待釐清。

    此外，檢調也查出，文化局辦理縣內相關祭禮活動時，將單場祭禮活動的多角度照片，以「一照多用」的方式進行核銷，涉嫌小額採購案申報不實。

    另，吳勁毅涉公務車私用部份，因使用公家油料，獲有油料不法利益，也依涉犯刑法第 342條第1項之背信罪查辦。

    據悉，檢調清查吳勁毅的相關帳戶，也發現有上千萬元來源不明款項，吳交待不清款項來源。

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