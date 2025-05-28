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    碎屍魔張介宗精神鑑定正常 90天後尋獲大嫂頭顱勾勒完整犯罪面貌

    高雄連環殺人碎屍案，凶嫌張介宗大嫂黃婦最後身影也和林婦、張婦一樣消失在「分屍公寓」前。 （記者黃良傑翻攝、資料照）

    高雄連環殺人碎屍案，凶嫌張介宗大嫂黃婦最後身影也和林婦、張婦一樣消失在「分屍公寓」前。 （記者黃良傑翻攝、資料照）

    2025/05/28 11:54

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄碎屍人魔張介宗嫌殺害兄嫂及2名女性友人肢解後棄屍，由於他始終否認殺人、棄屍，檢警將他送精神鑑定，報告呈現他身心狀況正常，並沒有思覺失調或妄想的症狀，而面對此重大刑事案件，高雄檢警共動員377人，調閱監視器影像次數9441次（調閱監視器支數為2855支），並在5號船渠找到2塊張婦、39塊趙林婦的遺骸，而大嫂的頭顱在案發後90天終被尋獲，讓整起駭人聽聞的殺人分屍案終於勾勒出完整的犯罪面貌。

    檢警指出，連環殺人碎屍案發後，警方歷經16天打撈，總計尋獲76塊屍塊，其中有39塊是林婦殘骸，2塊是張婦的屍塊，最早遇害的兄嫌大嫂黃婦一直沒被發現，直到案發後（兄嫂遇害日起算）90天才高雄港26號碼頭岸邊找到頭顱；而檢警查扣到沾有林婦、張婦生物跡證的兩把凶刀，又成功比對出林婦的兩塊屍塊上，吻合牛排刀不規則的鋸齒工具切痕，以及勒死上張婦的紅布條上有發現生物跡證，再加上兄嫂頭顱，連續殺人碎屍案的最後一塊拼圖終於拼上。

    由於張介宗沒有精神病史，落網後態度冷靜，即使檢警出示3位受害婦人到他住處後沒再離開的監視器畫面，張介宗還是不肯鬆口，檢警將他送精神鑑定，報告也顯示他的精神狀況正常，並沒有思覺失調或妄想的症狀，因此只能從他犯案的過程，去推論他的犯案動機為何。

    檢警透露，張介宗曾擔任工地工頭，年紀大了接不到工作，經濟陷入困境後，應是為了保住房子（所住公寓為長輩所留，但所有權登記在哥哥兒子名下），不讓自己被兄嫂將他趕走，先是動手殺了兄嫂後，又從兄嫂的遺物中拿到5千元，讓他萌生動手殺人賺錢的歹念，並將目標鎖定在高齡婦人，藉著她們年紀大需要人陪伴的需求，接連殘殺張姓及趙林姓婦人，並將她們肢解後丟入前鎮運河裡滅證，但最終仍未躲過法律的制裁。

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