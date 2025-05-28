汽機族注意了！ 雲林沿海設置11處移動測速照相取締

降低交通事故，台西警分局將在沿海地區11處易肇事路口設置移動式測速照相取締超速。（台西分局提供）

2025/05/28 11:06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕汽機族注意了！台西警分局針對轄區內11處易肇事路段設置移動測速照相取締超速，另也會加強取締酒駕、闖紅燈、逆向行駛或未停讓行人等重大違規，呼籲用路遵守交通規則，以免荷包失血。

台西分局指出，根據交通事故統計，酒駕、闖紅燈、超速、逆向行駛、未停讓行人等違規，一旦發生交通事故易釀成傷亡重大事故，5月中旬轄內東勢鄉發生一起汽車與機車的死亡車禍，疑因機車騎士闖紅燈釀禍。

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台西分局表示，轄內部分道路筆直，行經車輛不多，有駕駛人易超速、闖紅燈，因此針對上下班期間車流量大、車速快等易發生交通事故路段，增加移動式測速照相，分別在台61線四湖段南下237.3K，台78線東向、西向5K，雲1線3K，雲3線3K，153線南下3.2K、北上3.3K及8.5K，雲113線1.2K，158線東向9.5K、台17線91.5K等11處。

台西分局說，機車闖紅燈處1800元至2700元、小型車處2700到4000元、大型車處3600到5400元罰鍰。另未停讓行人處1200到6000元罰鍰，未停讓視覺功能障礙的行人提高到2400元至7200元罰鍰。

台西分局強調，設置移動測速照相勤務及加強取締重大交通違規，並非以執法取締為目的，而是希望能藉由執法導正駕駛遵守交通規則，並透過公布移動測速照相路段，提醒用路人減速慢行，防止交通事故發生，減少民眾傷亡及財產損失。

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