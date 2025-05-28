放暑假防溺水！ 彰縣7大危險水域曝光

消防員檢視水域救生圈架及防溺告示牌，補齊救生圈及浮水繩。（消防局提供）

2025/05/28 11:05

〔記者湯世名／彰化報導〕為因應暑假來臨的水域遊憩旺季及汛期，彰化縣消防局今天（28日）公布貓羅溪、烏溪、濁水溪、八堡圳、伸港什股海域、鹿港彰濱海域，線西肉粽角海域等7大危險水域，呼籲民眾避免前往，並注意暑假期間家中小孩是否相約前往危險水域遊玩，杜絕潛在風險。

消防局指出，時序進入夏季，戲水人潮漸增；去年6~9月暑假期間共發生6件9人的溺水事件，造成1人溺斃，今年1月至今則有3件4人溺水，造成1人溺斃。這些溺水事件中，以失足不慎溺水佔多數；由於沿海地區多有沙洲灘地等地形的水域，民眾喜好前往挖文蛤或岸邊踏浪，因不諳潮汐而造成沙洲受困也不在少數。

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消防局並公布彰化縣7大危險水域，分別是貓羅溪、烏溪、濁水溪、八堡圳、伸港什股海域、鹿港彰濱海域，線西肉粽角海域等，其中伸港什股海域是因為有潮汐，民眾不了解，容易受困沙洲，其餘水域是因為水流湍急，水底暗流、水深不測等。

消防局表示，因應暑假到來，全縣各大隊、分隊都已整備各式水上救生裝備與器材，並全面檢視轄內925處救生圈架，補齊救生圈與浮水繩等設備；另針對轄內易生溺水事故地點執行防溺巡邏，並於轄內重點水域（如伸港什股海域、鹿港彰濱工業區海域、肉粽角海域等）在7、8月例假日實施雙點或多點巡邏警戒；同時預先掌握各級學校暑假前休業式及返校日期，於當日放學時段加強機動巡邏，防範學生於返校日下課後相約前往危險水域遊玩，杜絕潛在風險。

彰化縣消防局消防員近來機動巡邏勸離釣客。（消防局提供）

彰化縣消防局消防員近來多點式機動巡邏警戒。（消防局提供）

彰化縣消防局近來實施水上救溺訓練。（消防局提供）

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