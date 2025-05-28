碎屍魔張介宗認識婦人2天就勒斃肢解 疑「變態型殺人」人格

高雄連環殺人碎屍案，凶嫌張介宗大嫂黃婦最後身影也是消失在「分屍公寓」前。 （記者黃良傑翻攝）

2025/05/28 10:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄碎屍人魔張介宗嫌殺害兄嫂及2名女性友人肢解後棄屍，檢警查出，第三位遇害的趙林姓婦人，與張介宗認識才2天，她跟著張介宗一起騎車回到前鎮區住處後，先被勒斃再拿電動理髮器剃除屍體上毛髮後，再以19公分的長尖刀、23公分的鉗子肢解趙林婦，隔天就拿去五號船渠河道丟棄，由於張介宗連續殘殺3人又否認涉案，無法釐清他犯案動機，但檢警根據國內外研究文獻，研判他應是「變態型殺人」人格。

檢警指出，張介宗有一個哥哥和一個弟弟，長輩死後，把前鎮舊公寓留給他哥哥，哥哥過世後，房子由姪子繼承，張介宗兄嫂黃婦（75歲）曾多次回老家催促他搬走，張介宗疑似為此種下殺機；去年11月29日12點5分，黃婦前往張介宗住處查看並催促他把房子還給姪子時，張介宗疑似一時氣憤，勒斃兄嫂後再拿一把榔頭及其他銳器，割斷、分割支解黃婦的遺體，並暫時冰存在廚房冰箱內。

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同日晚間9點25分至隔天清晨5點53分，張介宗多次騎自行車將兄嫂的屍塊與衣物，丟棄在前鎮區五號船渠河道內；黃婦遇害後，張介宗從她的遺物裡，找到郵局的提款卡，他再拿兄嫂的提款卡去郵局領了5千元花用。

張介宗殺完兄嫂後，一直逍遙法外，檢警認為，此時的他心理應該已經產生扭曲心態，他應該是自認年事已高已73歲，再活也活不了幾年，就算殺人被抓，也不怕被判死刑，於是開始找尋下手目標；今年1月1日，他先在三民區三民公園內認識75歲的張姓婦人，兩人結識16天後，張介宗約張姓婦人回家聊天，再以96.5公分、69.5公分的長、短紅色布條將張婦勒死，再肢解她的遺體棄屍，但張殺人分屍後，沒有拿獲得財物，只拿到張婦所留的敬老卡去搭捷運、渡輪，沒有賺到可以供他生活所需的金錢。

由於張介宗的經濟狀況不好，檢警研判，他殺害黃姓兄嫂、張婦婦人後，再度鎖定其他高齡婦人，疑希望能從中牟取財物，而與他在左營萬年縣公園內相織的趙林姓婦人就成為第三位受害者，甚至兩人認識才2天，就被張介宗以同樣手法殺害，如果不是檢警積極查辦，讓張介宗順利落網，讓他一直在外遊盪，恐怕還會再有第四、五位受害者出現。

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