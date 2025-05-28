為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    清潔工性侵、誘少年拍自慰片10人受害 高院判刑7年4月

    郭姓清潔工誘使少年脫褲，並替少年口交，還側錄少年自慰片，高院判刑7年4月。（記者楊國文攝）

    郭姓清潔工誘使少年脫褲，並替少年口交，還側錄少年自慰片，高院判刑7年4月。（記者楊國文攝）

    2025/05/28 10:58

    〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭縣郭姓清潔工，涉嫌誘使10名少年透過鏡頭自慰傳給他觀賞，再用手機側錄，甚至侵害其中一名少年，共有10名少年受害，其中1人是未滿12歲的兒童，一審重判郭男9年徒刑，全案上訴後，高等法院今改判郭男7年4月徒刑。可上訴。郭男未聆判。

    判決指出，30歲的郭姓清潔工自2021年1月到2022年6月間，涉嫌偷拍1名少年洗澡時裸露生殖器畫面，另透過通訊軟體，誘使7名少年及1名未滿12歲兒童，用攝影鏡頭拍下自慰畫面，以視訊方式傳給他觀賞，郭男再用手機偷偷側錄。

    此外，郭男還在住處誘使1名少年脫褲，並替少年口交，事後強拍生殖器照片，存在網路相簿。

    多名少年家人發現郭男惡行後，向警方報案，宜蘭地檢署依「對未滿14歲少年犯強制性交罪」、兒童及少年性剝削條例的「使少年被拍攝猥褻行為的電子訊號罪」將郭男起訴。

    郭男在審理時坦承不諱，宜蘭地院斥責郭男惡行妨害被害少年及兒童身心健全發展，考量他與2名被害少年達成和解，仍重判9年徒刑。郭男不服判決，上訴高等法院。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播