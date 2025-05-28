清潔工性侵、誘少年拍自慰片10人受害 高院判刑7年4月

郭姓清潔工誘使少年脫褲，並替少年口交，還側錄少年自慰片，高院判刑7年4月。（記者楊國文攝）

2025/05/28 10:58

〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭縣郭姓清潔工，涉嫌誘使10名少年透過鏡頭自慰傳給他觀賞，再用手機側錄，甚至侵害其中一名少年，共有10名少年受害，其中1人是未滿12歲的兒童，一審重判郭男9年徒刑，全案上訴後，高等法院今改判郭男7年4月徒刑。可上訴。郭男未聆判。

判決指出，30歲的郭姓清潔工自2021年1月到2022年6月間，涉嫌偷拍1名少年洗澡時裸露生殖器畫面，另透過通訊軟體，誘使7名少年及1名未滿12歲兒童，用攝影鏡頭拍下自慰畫面，以視訊方式傳給他觀賞，郭男再用手機偷偷側錄。

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此外，郭男還在住處誘使1名少年脫褲，並替少年口交，事後強拍生殖器照片，存在網路相簿。

多名少年家人發現郭男惡行後，向警方報案，宜蘭地檢署依「對未滿14歲少年犯強制性交罪」、兒童及少年性剝削條例的「使少年被拍攝猥褻行為的電子訊號罪」將郭男起訴。

郭男在審理時坦承不諱，宜蘭地院斥責郭男惡行妨害被害少年及兒童身心健全發展，考量他與2名被害少年達成和解，仍重判9年徒刑。郭男不服判決，上訴高等法院。

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